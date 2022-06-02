衛福部：疫情進入廣泛社區流行 須注意脆弱族群

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（中央社記者賴于榛台北2日電）衛福部今天表示，本土疫情仍處於廣泛社區流行階段，重症及死亡個案持續增加，請各部會及地方政府務必加強管控傳播風險，並強化醫療應處能力，減少疫情對脆弱族群的衝擊。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，報告指出，截至1日，本土病例近一週新增56萬2606例，較前一週的57萬7850例下降3%，仍處廣泛社區流行階段，新增病例數與前一週相當，但中南部縣市增幅較大，中重症及死亡病例快速上升。

至於境外移入病例，衛福部說，截至1日新增367例，較前一週的331例上升11%，仍具風險。

衛福部會後發布新聞稿表示，重症及死亡個案持續增加，請各部會及地方政府務必加強管控傳播風險，並強化醫療應處能力，減少疫情對脆弱族群衝擊。

另外，衛福部也說，1日起入境全面改為唾液篩檢，目前已請相關部會盤點後續邊境放寬措施方向。

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衛福部表示，正協助六都地方政府設置5至11歲兒童疫苗大型接種站，在端午連假期間持續提供服務，評估各站每日約可服務2千至3千人次。

衛福部呼籲，疫情來到最後關鍵戰役，中央及地方應持續協力合作，提升全民疫苗涵蓋率，並強化衛教資訊取得與系統優化，以減少基層公衛單位工作負擔。民眾也應配合防疫措施，降低疫情影響，早日進入正常生活。（編輯：翟思嘉）1110602