藍緊追確診者遺體火化爭議 綠籲勿再政治操作

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（中央社記者王承中、王揚宇台北7日電）COVID-19確診死亡者遺體火化時間引發爭議，國民黨團批評指揮中心卸責，給予最嚴厲的譴責，並要求制定相關標準。民進黨團幹事長鄭運鵬今天表示，行政院已授權內政部研究，國民黨不用再做政治操作。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長萬美玲等人，今天在立法院召開記者會。曾銘宗表示，去年內政部次長陳宗彥表示，遺體須24小時火化，如今指揮官陳時中一句從來未說染疫亡者必須24小時火化，引發家屬強烈反彈，產生重大爭議還推給殯葬業者，真的不負責任，國民黨團給予嚴厲的譴責。

曾銘宗指出，國民黨團提出三點訴求，分別是染疫身亡者是否要在24小時火化必須規定清楚。第二，在防疫風險控管下，讓染疫身亡者從容走完人生最後一哩路，訂出相關SOP。第三，給親人見最後一面的機會，避免造成終生遺憾。呼籲陳時中在處理這件事上必須有更多的溫度，更多的同理心。

萬美玲表示，來不及說再見是一生的遺憾，也是家屬心中永遠的最痛。為什麼來不及說再見，過去有非常多亡者被要求24小時火化，中央表示並沒有這樣說，那為何地方政府、各地殯儀館、地方殯葬業者都知道這樣做？結果中央現在卻甩鍋不想負責任，陳時中有必要出來說清楚講明白。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副幹事長林靜儀則召開輿情回應記者會，針對染疫死亡遺體24小時內火化爭議等議題做出回應。

鄭運鵬說，指揮中心只要求24小時通報和雙層隔離，沒有要求24小時火化，但實務上，殯葬業者跟地方政府殯葬管理單位，會在24小時內將遺體裝入雙層屍袋盡速火化，這樣的做法雖然多數家屬捨不得，但也能尊重。

鄭運鵬指出，去年與今年的疫情狀況不同，相信指揮中心聽到各方建議，會盡量考量在人道關懷、可行方案下，給地方與殯葬業者一個時間，讓家屬不要有遺憾，這是中央與地方可以一起協助的事情。

鄭運鵬說，行政院也已經授權陳宗彥來研究，國民黨不需要再做政治操作。

林靜儀認為，在時空背景、疫苗接種比例、病毒突變株狀況不同等情況下，如果有特殊情況，在法規的彈性上，讓特殊個案與狀況，可以有人道通融的考量，但請國民黨不要再利用家屬的傷痛做政治操弄。（編輯：楊蘭軒）1110607