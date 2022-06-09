蘇貞昌：去年公共工程執行率95.87% 創14年紀錄

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（中央社記者賴于榛台北9日電）行政院長蘇貞昌今天表示，去年公共工程執行率95.87%，是近14年來的最高執行率，加以去年決標金額來到新台幣6834億元，顯示疫情期間，公共工程仍順利推動。

工程會今天在行政院院會報告「公共建設流標情形分析及機關應有作為」，報告指出，近2年雖有疫情，但公共工程連續2年執行率達高標95%以上，民國109年95.68%、110年95.87%，110年執行率是近年最高；且9成案件順利決標，均顯示各項公共工程持續順利推動。

工程會表示，部分案件流標主因為未按實際價格編列預算、未按實際需要訂定工期、契約書圖規定不合理，各機關應依物價合理編列預算、依工地特性訂定工期、審查契約規定合理性，並採用工程會訂定的契約範本，各階段如遇有調整計畫內容必要，應盡速提報修正計畫。

工程會說，因應物價上漲情形，行政院已有因應對策及核實給付機制，各工程主辦機關應就個案編列合理價格，工期及契約內容負起全責、落實執行，避免流標，若流標也應務實檢討個案關鍵原因，對症下藥。

因應缺工、缺料、物價上漲，工程會表示，目前每月檢視供需平衡，透過河川疏浚充分供應砂石，要求砂石、飛灰以固定價格讓售，推出水泥貨物稅減半，以及透過外籍移工補充勞動力因應。

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌表示，公共工程的高執行率，可以有效帶動國內內需及產業發展，對推升經濟成長非常重要，因此前年疫情剛開始時，他就三度要求部會加速、加大推動公共建設。

蘇貞昌說，公共工程執行率創下連2年高標95%以上的紀錄，110年執行率95.87%，更是近14年來的最高執行率，另外，去年公共工程決標金額6834億元，比起105年多出近3000億元，顯示疫情期間公共工程仍能順利推動。

他表示，感謝政院政務委員兼工程會主委吳澤成用心督導、工程會積極管考與協助，以及各部會認真執行。

蘇貞昌也說，公共工程若延宕，將使政府美意被耽誤，要避免一再流標，各機關應該將工程的全生命週期納入考量，一一加以改善。

而過去普遍認為公共工程延宕流標是因為缺工缺料、原物料上漲等因素，蘇貞昌說，工程會已經就導致營建物價上漲源頭提出改善作法，也請經濟部、財政部、勞動部從物料以及外籍移工等部分加以協助。（編輯：翟思嘉）1110609