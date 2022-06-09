是否參選高雄市長 柯志恩：若民調最高就認了

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（中央社記者王承中台北9日電）國民黨高雄市長提名人選仍未出爐，國民黨智庫執行長柯志恩今天表示，參選並非生涯規畫，在訊息太少的情況下，無法回答是否要選，但若具公信力的民調結果顯示她最高，那她也認了，但她不相信結果會是如此。

國民黨高雄市長提名人選仍未出爐，目前孫文學校總校長張亞中最積極，但尚未正式表態參選；前高雄市副市長葉匡時、李四川，以及國民黨智庫執行長柯志恩都是被點名對象。國民黨秘書長黃健庭日前表示，藍軍高雄市長人選不能再拖，不排除辦理參考式民調。

葉匡時今天受訪時表示，國民黨主席朱立倫有找他聊參選可能性，但他表示絕無可能。他個人認為柯志恩形象好，經歷豐富，是不錯的人選。

對於被點名參選高雄市長，柯志恩今天在接受震傳媒「新聞不芹菜」專訪時表示，如果黨內做民調，如果最後結果是她最高，那她就認了，但她不相信結果會是如此。

柯志恩指出，她的名字在5月前從未跟高雄市長連結過，參選高雄市長並不是生涯規畫，雖然常跟朱立倫見面，但朱立倫只是表示高雄這一局很多人提到她，要她好好思考而已，而黨內也從未提供任何細節資料，所以她無法回答是或否。

柯志恩表示，高雄市長候選人必須要讓支持者能出來投票，並把現有的議員席次鞏固住，且表達出國民黨要為高雄付出的決心，不能隨便找一個人來打完選戰就走，所以現在要她回答要不要選，對她來說有點太沉重。

柯志恩指出，國民黨目前處在低點，高雄這一仗確實很難打，自己也有自知之明，要選就選、不選就不選，可是她現在的訊息太少，且她認為自己現在在高雄，知名度可能比在地議員都還要低，真的不能從台北看天下。（編輯：林興盟）1110609