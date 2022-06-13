葉石濤紀錄片台北首映 蔡總統：厚植台灣文化力

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（中央社記者葉素萍台北13日電）總統蔡英文今天出席無任所大使林佳龍包場贊助的「台灣男子葉石濤」台北首映會，並向葉石濤對台灣文學發展的重要貢獻致敬。蔡總統強調，政府將持續完善政策，厚植台灣的文化力，讓台灣走向國際。

紀錄片「台灣男子葉石濤」晚間在台北華山光點電影館舉辦台北首映會，這場首映由林佳龍所創辦的光合教育基金會包場贊助，蔡總統、文化部次長李靜慧、東華大學華文文學系教授楊翠、電影導演許卉林與監製林靖傑等人都出席。

蔡總統致詞感謝許卉林、林靖傑邀集新生代的藝術家，共同重新詮釋葉石濤的作品。

蔡總統說，葉石濤的一生，跟台灣現代史的歷程緊密相連，他從很年輕的時候，就開始寫作，即使歷經不同的政權交替，他也用不同的語言堅持創作，不僅為台灣作傳，也為土地和人民的集體情感發聲。

蔡總統指出，雖然在白色恐怖期間，葉石濤因為牢獄之災，文學生涯一度中斷，但他在生活的磨難中，依然持續用書寫，重新定義台灣文學在歷史及世界當中的位置。

總統說，葉石濤所著「台灣文學史綱」，就是第一部由台灣作家撰寫的台灣文學史，為台灣文學溯源爬梳。特別是在戒嚴時期，沒有人敢碰觸這個題目，葉石濤在歷史洪流和政權更替之間，為台灣文學的源流發展，畫出了經緯及座標；葉石濤是提倡關注台灣主體意識的先驅，也是台灣文學研究的重要典範。

蔡總統並說，厚植台灣的文化力，讓台灣走向國際，一直是政府的重要目標。這幾年來，政府完成文化基本法、國家語言發展法的立法工作，成立了文化內容策進院，支持文化產業的發展。就在上個月底，全國文化會議剛落幕，政府收到許多文化先進的建議，後續也會努力讓政策更完善，讓文化工作更順利。

蔡總統提到，葉石濤說過，「沒有土地，哪有文學？」她期盼大家繼續耕耘，讓台灣這塊土地，孕育出更豐富的多元文化，也培養出更多精采的創作。

林佳龍則說，林靖傑的產品比較少，是8年磨一片，他自己則是10年磨一劍；他說，葉石濤的紀錄片，能讓更多年輕人從電影認識台灣文學，民眾一定要看這部紀錄片。（編輯：林興盟）1110613