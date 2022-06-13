陸方稱對台海享主權 國民黨：無助兩岸和平

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（中央社台北13日電）大陸外交部今天稱「對台灣海峽享有主權權利」，中共軍方也表示「台灣海峽非國際水域」；國民黨今天表示不能認同，相關言論不只刺激區域緊張，無助兩岸和平穩定，完全沒有必要。

國民黨晚間表示，國民黨的立場是各方在不危害區域安全、不侵害我方權利，以及符合國際規範的前提下，都應該享有在台灣海峽航行的自由；因此，始終反對中共在台海周邊進行軍事演習，也反對任何破壞雙方默契、片面改變現狀的行為。

國民黨強調，這些不友善的言行不但威脅台灣安全，也破壞區域穩定與和平、侵蝕兩岸愈發薄弱的互信，徒然增加兩岸擦槍走火的風險而已。

國民黨認為，兩岸互動的基礎是對等和尊重，任何片面且獨斷的言行，只會加深疑懼、妨礙溝通和製造對立，對兩岸人民都沒有好處。

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國民黨指出，台灣海峽對台灣的生存發展和區域安全繁榮至關重要，中共方面相關主張若侵害到我方的主權權利和管轄權、影響到區域共同的關切和利益，想必也不會被台灣人民和相關國家所接受。

國民黨表示，目前兩岸情勢仍舊緊張，台海依然存在衝突風險，但無論面臨怎樣複雜難解的情勢，海峽兩岸都應該以追求和平為最高原則，以交流和對話來化解歧見；展示武力或訴諸激進言論，是完全沒有必要的行為，而且對事情沒有幫助。（編輯：林克倫）1110613