藍營多人表態參選高雄 黨內思考母雞要能帶小雞

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨布局高雄市長選戰，目前除了張亞中、楊志良、陳玉珍表態外，柯志恩則受到黨內積極勸進。黨內人士表示，高雄人選的思維方向，在於如何穩住藍營基本盤，衝刺議員席次，發揮母雞帶小雞功能。

國民黨高雄市長人選遲遲未決定，孫文學校總校長張亞中有意參選，但由於近日疑似有民調外流，張亞中今天派辦公室主任何啟聖到黨中央索取民調資料，但遭黨中央拒絕。

何啟聖表示，國民黨應說明為何讓民調四處流竄，他下週三中常會召開前，還會再到黨中央。

前衛生署長楊志良也表達參選意願，傳出他近日與國民黨選策會成員、立委傅崐萁見面，但他受訪時不願多談，僅表示若是沒人願意選他願意承擔，成功不必在我，希望國民黨聲勢要起來。

來自金門的立委陳玉珍今天到高雄拜會高雄市議長曾麗燕，並表示若黨要派她選高雄市長，她不會退卻，但若參選不會辭去立委一職。至於國民黨智庫執行長柯志恩，黨內積極勸進，也曾與黨主席朱立倫當面談過參選高雄市長的相關議題，但據了解，柯志恩個人意願不高。

黨內人士表示，國民黨在高雄市長這局的思維，是要如何穩住藍營基本盤，以及帶動議員選戰氣勢，在選情相對不利的狀況下，黨中央要找的母雞，是要能盡可能的衝刺議員席次。

地方人士指出，南部的政治注重在地經營，黨中央應規劃栽培中生代的在地議員，讓中生代好好經營地方；國民黨秘書長黃健庭上週到高雄座談時，就有人建議這次找在地人選挑戰，選輸未來就提名成為不分區立委，繼續在地經營，為未來做準備。（編輯：林興盟）1110617