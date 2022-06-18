藍質疑快篩案跨部會包庇 蘇貞昌：廠商違法嚴查嚴辦

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台中市政府向大鑫資訊公司採購的富樂快篩試劑（圖）出現檢測異常，其中一批被發現以大陸製試劑混充美國製。（台中市政府提供）

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨立法院黨團今天質疑，大鑫進口的快篩劑從包裝上產地、國際條碼都標錯，卻能取得緊急使用授權，這不僅衛福部審核放水，海關進口時也未查驗，已是跨部會包庇弊案，呼籲檢調深入詳查。

行政院長蘇貞昌受訪時表示，對於任何疫苗、醫材，政府都是用最嚴謹的態度來守護國人的健康，相關的疫苗、醫材及任何的進口貨物，政府都是由各有關單位嚴謹把關。至於廠商本身違法的行為，應該要嚴查嚴辦、追究責任，且對於不合格的相關任何醫材或者藥物，都會予以銷毀。

大鑫資訊公司涉嫌未經核准進口中國製快篩試劑，混充美國製富樂家用快篩販售牟利。國民黨立法院黨團今天召開記者會，立委費鴻泰在會中拿出歐洲規格的富樂快篩和大鑫進口的快篩做比較，他表示，大鑫的快篩未標產地，且國際商品條碼只有12碼，是不符規定的「假碼」。

費鴻泰說，每個國際商品條碼中，都會有對應的國碼生產地，但大鑫盒子上的條碼，卻沒有對應國家，更證實是造假條碼。按照規定，貨物入關時，關務署可以要求廠商書面補資料、或開箱檢查貨物，但關務署向他辦公室坦承，大鑫快篩試劑入關時，沒有開箱檢查，關務署應說明原因。

國民黨團副書記長鄭正鈐則質疑，大鑫資訊進口的偽造富樂快篩試劑，並沒有在市面上流通，全部都以標案進到政府部門，是不需要進行商品條碼辨識，顯然是從衛福部以降到關務署一路包庇，跨部會弊案，檢調單位一定要深入詳查。

黨團首席副書記長李德維也說，其他廠商要申請不同品牌快篩劑EUA、輸入台灣困難重重，大鑫在這樣非常應該嚴格把關過程中，卻可以被開綠燈一路暢通，面對外界的質疑，食藥署長吳秀梅要講清楚。

國民黨團總召曾銘宗表示，衛福部如果刻意放水、刻意護航，衛福部長陳時中和吳秀梅就不只有行政責任，更有法律責任，要求兩人下台，也呼籲檢調追查到底。（編輯：趙蔚蘭）1110618