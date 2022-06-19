擴大租金補貼7月上路 花敬群：若逾50萬戶合格都發

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北19日電）「300億元中央擴大租金補貼專案」7月將開放申請，內政部次長花敬群今天說，目標是50萬戶，但在期限內若有超過50萬戶提出申請，只要符合資格者都予以補貼，行政院會支持追加預算。

行政院會3月通過擴大租金補貼專案，預計7月1日至8月31日開放線上申請，並擴大、加碼補助租金補貼。現行租金補貼戶數為12萬戶，方案擴大後，受惠戶數將增加至50萬戶，補貼金額總規模也由新台幣57億元，提高到300億元。

營建署指出，這次專案計畫將以110年度分級租金補貼金額表2000元至8000元作為基本補貼額度；針對初入社會35歲以下青年及社會弱勢加碼1.2倍，2年內新婚家庭加碼1.3倍，經濟弱勢家庭（低收入戶及中低收入戶）加碼1.4倍。育有未成年子女（含胎兒）家庭，將從1.4倍起，每多生1個就多0.2倍。

另外，依據110年度租金補貼申請標準，在台北市租屋者，家庭成員每人每月平均所得需低於4萬4170元，新北市租屋者則需低於3萬9000元才可申請；這次專案將所得標準，從原先的最低生活費2.5倍，放寬為3倍。

營建署指出，以雙北租屋族為例，台北市每人每月平均所得標準放寬為5萬6046元以下，新北市則放寬為4萬7400元以下，且家庭成員不綁戶籍，讓政府照顧更多租屋民眾。

花敬群向中央社記者表示，目前台灣的租屋家戶約100萬戶，多數符合所得標準，且沒有自用住宅，如果抓7成是符合推估，但因為不會每個人都來申請，所以目標是50萬戶。

花敬群說，民眾在公告截止前提出申請，如果屆時超過50萬戶，只要符合資格者仍都將予以補貼，預算超過300億元部分，行政院也會支持追加預算。（編輯：楊蘭軒）1110619