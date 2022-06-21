船模試驗國家隊成立 蔡英文：展現台灣國艦國造決心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

總統蔡英文（中）21日南下高雄出席「船模試驗國家隊成立大會」，蔡總統表示，推動國艦國造的過程，船模試驗是非常重要的一環，成立船模試驗國家隊，要展現決心，並將最重要的船艦試驗工作留在台灣。中央社記者董俊志攝 111年6月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）總統蔡英文今天出席「船模試驗國家隊成立大會」，她表示，推動國艦國造的過程，船模試驗是非常重要的一環，成立船模試驗國家隊，要展現決心，並將最重要的船艦試驗工作留在台灣。

國家海洋研究院今天上午在高雄軟體園區舉辦「船模試驗國家隊成立大會」，蔡總統及海委會主委李仲威、行政院政務委員張景森等人出席。

蔡總統致詞表示，高雄是台灣的海洋首都，也是台灣造船產業發展重鎮，中央跟地方全力合作，支持高雄造船產業發展，今天船模試驗國家隊在高雄成立，可說別具意義。

蔡總統指出，台灣造船業發展至今超過半個世紀，從小型船舶到大型商船等，台灣船艦建造品質逐漸受世界肯定，為了持續精進台灣造船產業，全力配合國艦國造政策，希望在提升國防自主能力同時，也能讓台灣造船產業更加進步。

蔡總統表示，推動國艦國造的過程，船模試驗是非常重要的一環，去年行政院核定國海院的計劃，建置船模實驗室，強化台灣船模實驗量能，目前實驗室已在設計規劃，今天國海院帶頭成立船模試驗國家隊，向各界展現決心，會將最重要的船艦試驗工作留在台灣。

蔡總統並表示，她有信心透過國家隊的協力合作，可以克服所有挑戰，為台灣水面和水下載具，建立起完整驗證能量，讓船艦建造和維護成本可以降低，並可達到造船能力自主、在地化的目標。

李仲威表示，台灣造船能量在設計和建造上已有相當水準和規模，但在船模試驗方面還有精進空間；今天成立船模試驗國家隊，是工作的開始，盼團隊彼此緊密聯繫合作，共同努力在船模實驗領域，打造一塊精緻招牌。

國海院表示，將與台灣大學、台灣海洋大學、成功大學及中山大學協力合作，滿足國防自主、國艦國造、商船及特殊船舶等船模試驗需求，今天舉行船模試驗國家隊，未來也將培養相關專業人才，強化造船產業競爭力。（編輯：黃世雅）1110621

國家海洋研究院21日上午在高雄軟體園區舉辦「船模試驗國家隊成立大會」，總統蔡英文（左5）出席。中央社記者董俊志攝 111年6月21日