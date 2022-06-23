建築師、不動產經紀人等考試 11/19起舉行
2022/6/23 11:31
（中央社記者陳俊華台北23日電）考試院會今天通過，111年專門職業及技術人員高等考試建築師、31類科技師、大地工程技師考試分階段考試，以及普通考試不動產經紀人、記帳士考試，11月19日到11月21日舉行。
考試院透過新聞稿指出，這項考試分為高等考試及普通考試2種，其中高等考試設建築師、土木工程技師、水利工程技師、結構工程技師、測量技師、環境工程技師、都市計畫技師、機械工程技師、冷凍空調工程技師、造船工程技師、電機工程技師、電子工程技師、資訊技師、航空工程技師、化學工程技師、工業工程技師、工業安全技師、職業衛生技師、紡織工程技師、食品技師、冶金工程技師、農藝技師、園藝技師、林業技師、畜牧技師、漁撈技師、水產養殖技師、水土保持技師、採礦工程技師、應用地質技師、礦業安全技師、交通工程技師、大地工程技師（二）（應大地工程技師考試分階段考試第二階段考試）等33類科。
考試院說，普通考試設不動產經紀人、記帳士等2類科，將分別在台北、台中、台南、高雄、花蓮及台東等6考區舉行。
另外，考試院會也通過，111年警察人員升官等考試、111年交通事業郵政、公路人員升資考試，11月5日至6日在台北、台中及高雄等3考區同時舉行。（編輯：謝佳珍）1110623
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。