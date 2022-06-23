藍營民調：37%認為不該用九二共識與對岸對話

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（中央社記者劉冠廷台北23日電）國民黨主席朱立倫拋出九二共識是沒有共識的共識，國民黨智庫今天公布最新民調，37%民眾認為不該使用九二共識和中國大陸對話，26%認為應該使用，37%不知道或拒答。

國民黨智庫國政基金會今天公布對外關係策略民調顯示，受訪民眾認為台灣應優先加強的對外關係第1是美國、第2中國大陸、第3日本。民眾對美中日的好感度排名，日本第1、美國第2、中國大陸第3。

哪一種安全戰略對台灣比較有利，民調顯示，29%民眾認為是「親美愛台」，11%「抗中保台」，但有27%民眾認為都不有利。民調也顯示，24%民眾認為國民黨是最能促進兩岸溝通交流的政黨，11%認為是民進黨，民眾黨4%。

針對九二共識議題，民調指出，37%民眾認為不該使用九二共識和中國大陸對話，26%認為應該使用，37%民眾不知道或拒答。

智庫執行長柯志恩表示，國民黨光譜非常大，接受各種多元聲音，慢慢整合，今天呈現的數據是否之後變成國民黨政策，留了很大的參考空間。

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與會的國政基金會國家安全組召集人林郁方說，有37%認為不該使用九二共識和大陸對話，也有37%回答不知道，代表台灣人還是有點迷惘，不過，有26%認為應該使用，因此不應該用否定、排斥的態度對付九二共識，應用更超然的觀點看待。

這份民調是由國政基金會民調中心設計，調查對象為年滿18歲民眾，調查日期6月14日至17日，有效樣本1078份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99%以內。（編輯：謝佳珍）1110623