想選新北市長等總統一句話？林右昌：從無此考量

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（中央社記者沈如峰基隆24日電）「風傳媒」報導，基隆市長林右昌想選新北市長，就苦等總統蔡英文一句話。林右昌今天澄清，從來都沒有如此打算，現在最重要的工作就是把市長做好，交棒給立委蔡適應接任。

林右昌上午受訪時說，感謝報導抬愛，但這篇報導並不正確，他也從來沒有想過要參選新北市長，過去當然有許多友人推薦或建議他參選新北市長，但他從來都沒有這樣子打算。

林右昌表示，對他而言，現在最重要的工作就是全心全力把現在市長的工作做好，且做好做滿，這是他對基隆市民的承諾，也是自己的期許，所以沒有其他想法。

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媒體詢問，基隆城市博覽會日前圓滿落幕，反應不錯，林右昌身價是否因此「水漲船高」？林右昌回應，城博會這次很成功，是件光榮事，不只基隆人，還有很多外縣市民眾參觀後都非常驚豔，獲得很多鼓勵與肯定。

林右昌指出，可能城博會成功，外界因此在探詢他參選新北市長的意願，但他的態度很清楚，他沒有做這樣的考量，現在就是把基隆市長的角色扮演好，順利輔選，順利交棒，讓蔡適應接任市長，延續市政。（編輯：李錫璋）1110624