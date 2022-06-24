外交部設宴款待立陶宛農業部政次 感謝友台立場

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「立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯訪問團記者會」24日在外交部舉行，吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）（中）與外交部次長曾厚仁（左）、台灣駐立陶宛代表黃鈞耀（右）等人會中共同推介立陶宛農特產品，比讚留影。中央社記者張皓安攝 111年6月24日

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（中央社記者游凱翔台北24日電）外交部政務次長曾厚仁今天中午設宴款待立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯訪團，並表示，台立理念相近，立陶宛在面對中國霸凌威脅與經濟脅迫，堅定友台立場，台灣也以政府及民間之力回報珍貴情誼。

外交部晚間發布新聞稿表示，曾厚仁中午設宴款待立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）訪團，向千里來訪的友人表達誠摯歡迎，樂見台灣與立陶宛雙邊農業合作關係進一步深化。

曾厚仁致詞表示，近期外交部連續接待來自斯洛伐克、法國及立陶宛等4國訪團，台灣與立陶宛理念相近，立陶宛在面對中國霸凌威脅與經濟脅迫，堅定友台立場，台灣也以政府及民間之力回報這樣的珍貴情誼。

曾厚仁提到，2萬瓶立陶宛萊姆酒去年底遭中國限制進口，台酒公司全數買下，商品一上架隨即全數銷售一空，其他商品如巧克力、啤酒等也掀起採購熱潮。

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曾厚仁也盛讚吉爾卓帝斯率團訪台，為兩國農業合作開創新篇章，並邀請用立陶宛麵粉精心調配研製廣受台灣民眾熱愛的西式糕點與台式麵包，並強調兩國合作創造無限商機與可能，樂見雙方進一步深化合作鏈結，攜手共創經濟繁榮與互惠雙贏。

吉爾卓帝斯表示，感謝台灣的邀請及盛情接待，團員充分感受台灣溫暖與熱情，也強調立陶宛正加強分散出口市場，此行來訪約20家廠商隨行，盼與台灣企業建立交流平台，並期盼在肉品、奶製品、小麥進口等立方關切議題進一步深化合作。（編輯：蘇志宗）1110624

「立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯訪問團記者會」24日在外交部舉行，會場並展示立陶宛特色農產品，吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）（左5）與立陶宛農業部國際事務及出口推廣處長凡庫斯（Antanas Venckus）（右3）、外交部次長曾厚仁（左4）、台灣駐立陶宛代表黃鈞耀（右4）等人推介比讚。中央社記者張皓安攝 111年6月24日