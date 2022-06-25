總統視察國軍台中總醫院 慰勞醫護人員

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總統蔡英文25日前往國軍台中總醫院慰勞第一線防疫的醫護人員，蔡總統致詞表示，中央與地方齊心協力，一定可以度過疫情的挑戰，穩健地走向疫後正常生活。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年6月25日

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）總統蔡英文今天前往國軍台中總醫院慰勞第一線防疫的醫護人員，透過視訊方式為醫護人員加油打氣，總統說，中央與地方齊心協力，一定會度過疫情挑戰，穩健走向疫後正常生活。

蔡總統今天到國軍台中總醫院視察，立法院副院長蔡其昌、國防部長邱國正、台中市長盧秀燕、立委何欣純、莊競程及台中市議員李天生、林德宇都到場，總統除聽取國軍台中總醫院院長洪恭誠簡報外，並以視訊方式與第一線醫護人員連線，為醫護人員加油打氣，感謝在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，醫護人員的辛勞付出。

蔡總統致詞表示，每次看到國軍心情都很好，她是總統，也是三軍統帥，做為總統，感謝國軍的努力及協助；做為三軍統帥蠻有面子的，謝謝國軍這段時間，除了保家衛國還要守護全民健康，國軍真的很辛苦，所以今天前來為大家打氣，希望疫情可以控制下來，讓社會脫離疫情陰霾，回到正常的生活。

總統指出，疫情期間，中央與地方團隊都很辛苦，目前全國疫情呈現穩定下降趨勢，台中市疫情趨緩，但確診案例還是比較多的縣市，台中一定要繼續加油，能在最短時間降到最低，大家一起守護台中市民健康。

總統說，指揮中心的專家會議將會討論6個月到5歲的幼兒疫苗施打，如果這個決定做成了以後，從配送到施打，會請指揮中心與地方做好溝通協調，也務必能夠妥善規劃，讓小朋友得到最好照顧。

總統認為，醫護人員看起來士氣很好，精神與心情都不錯，雖然辛苦，但得到人民的肯定，這是一件快樂的事情。盧秀燕與蔡其昌今天都在現場，相信只要中央與地方齊心協力，一定會度過疫情挑戰，穩健走向疫後正常生活。

盧秀燕則感謝國軍台中總醫院在疫情期間配合台中市提供疫苗接種及篩檢服務，同時開設專責醫院照顧中重症確診病人。

蔡其昌也說，疫情期間，不管中央與地方都很辛苦，展現整體防疫做為一個團隊才能戰勝病毒，防疫只有團結才能成功，第一線基層醫療人員功勞最大，後勤部隊將會儘量供給。（編輯：謝雅竹）1110625