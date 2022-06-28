勗勉晉任將官 蔡總統：因應國際局勢不得鬆懈

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（中央社記者游凱翔台北28日電）國防部今天舉行陸海空軍晉任將官勗勉典禮，總統蔡英文表示，當前因應疫情，及瞬息萬變國際情勢，不能有任何鬆懈，台灣要強化守護國家安全的力量，讓世界看到保衛國家的決心。

國防部上午在國防部博愛樓迎賓大廳舉行「民國111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，蔡總統親自出席，國防部長邱國正、國防部副部長王信龍上將、參謀總長陳寶餘上將、國安會副秘書長陳文政、國防大學校長劉志斌上將等人出席。

蔡總統表示，她要向大家表達最誠摯祝賀，也代表民眾感謝國軍官兵長年的貢獻，中華民國國軍是守護國家、保衛人民最堅實屏障，不僅每名官兵投入每天戰備訓練，當民眾有需求也會立刻出動支援，疫情爆發以來更秉持「防疫視同作戰」精神，積極投入各項各項防疫作為，國人對於官兵付出相當感動且肯定，她身為三軍統帥也感到光榮。

「當前因應疫情，及瞬息萬變國際情勢，不能有任何鬆懈」，蔡總統強調，台灣要強化守護國家安全的力量，讓世界看到保衛國家的決心，政府這幾年在大家攜手努力下積極推動軍事改革，包國艦國造、國機國造等都有很好進展，且按照既定期程執行，有效提升國防戰力。

蔡總統也提到，將官晉任代表榮耀，但也伴隨更重的責任，希望大家無論在任何崗位務必保持初衷、繼續培養人才，一起精進國軍戰力，且家人的支持更是國軍進步的最大動力，再次恭喜晉任的將軍，盼一起推動國防政策。

國防部透過新聞稿表示，晉任中將者，共有林文祥、張台松、劉慶斌、王德揚、顏有賢及劉孝堂等6人；晉任少將者，分別有李有金、張榮順、文念宗、蔡惠彣、賴文欽、林主典、龔瓊玉、王正誼、游鑫魁、戴建有、魏孝智、莊鴻文、莊敏典、蕭人瑾、田忠儀、林正忠、姜懿修、黃盈捷及孫立方等19人。（編輯：楊凱翔）1110628