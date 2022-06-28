花東布局 劉櫂豪：若承擔重任會與Kolas全力以赴

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（中央社記者葉素萍台北28日電）民進黨布局年底選戰，外界看好立委劉櫂豪、總統府發言人Kolas Yotaka分別出戰台東縣、花蓮縣。劉櫂豪今天出席Kolas新書發表會，他說，如果他們被賦予這重責大任，會全力以赴，讓東部選民有好的選擇。

布局年底選戰，民進黨今晚6時將召開選對會，外界預料，嘉義市長、彰化縣長人選應會拍板；另外，近日雙北人選討論熱烈，亦可能納入討論。

至於東台灣部分，花蓮縣可望徵召總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）出戰，台東縣長選戰則可望徵召立委劉櫂豪。

Kolas今天發表新書「愛是一條線」，副總統賴清德、立委劉櫂豪等人都出席。

劉櫂豪會前受訪指出，花蓮、台東都是民進黨列為徵召的地區，選對會將為花東鄉親挑選最有勝選希望、最恰當的候選人，這也是對東部選民負責任的態度，如果他與Kolas被賦予重責大任，他們一定全力以赴，讓東部選民有好的選擇。

劉櫂豪說，台東、花蓮被歸類為艱困、沙漠地區，但無論再怎麼艱困，都需要有人在那邊持續不斷地努力；與其說這是比較艱困的選區，倒不如說是自我期許要更加倍的地方，他相信持續不斷努力，艱困的地區也會開出美麗的花朵。

媒體問到，前台東立委賴坤成也在爭取參選台東縣長。劉櫂豪說，尊重選對會決定，「是我的話，必定全力以赴，若有其他人選，也尊重選對會」。

媒體詢問他，是否會就花東政策與Kolas交流。劉櫂豪說，他們來自東部，都會不定時，對產業、社會議題交流溝通，必要時一定會提出共通政見，為花東地區繁榮盡到最大努力。

劉櫂豪隨後在新書發表會致詞提到，花蓮、台東一般俗稱後山、偏遠地區，但如果面向太平洋，這裡是陽光最先照耀的地方，雖然從政治板塊來講，他們兩人來自較為艱困的沙漠地區，但再怎麼艱困，都要有人在那片土地持續不斷掘井，相信有一天那裡會湧出豐沛的水源。

劉櫂豪說，如果今年年底他與Kolas要承擔責任，他相信，他們會共同攜手。（編輯：林興盟）1110628