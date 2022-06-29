獲提名參選苗栗縣長 謝福弘：國民黨無分裂本錢

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（中央社記者王承中台北29日電）國民黨今天提名前農田水利署苗栗管理處處長謝福弘參選苗栗縣長，謝福弘表示，感謝黨中央對他的期許與重視，他將全力以赴，贏得選戰。國民黨沒有分裂的本錢，大家要團結一致，他會盡最大的努力跟心意與苗栗縣議長鍾東錦溝通。

國民黨下午召開中常會，通過提名謝福弘參選苗栗縣長、提名智庫執行長柯志恩參選高雄市長。謝福弘本人也來到中常會接受鼓勵與打氣，國民黨主席朱立倫與黨秘書長黃健庭，則拉起謝福弘的手，與在場中常委一起高喊「當選」。

朱立倫在會中表示，謝福弘是忠貞同志，過去長期擔任前農田水利署苗栗管理處處長，對於苗栗各地都非常熟悉，黨中央徵詢前縣長傅學鵬、劉政鴻及現任縣長徐耀昌，都強力推薦謝福弘代表國民黨參選，國民黨在苗栗要一棒接一棒，把建設做好，一起為謝福弘加油。

黃健庭指出，苗栗縣長參選人提名過程有些波折，原本經溝通協調整合，苗栗各界都認為立委徐志榮是各方最能接受的人選，選策會也在5月30日決議建議徵召徐志榮參選，但徐志榮沒有意願，提名沒有完成，選策會經充分討論，決議建議提名謝福弘參選苗栗縣長。

謝福弘在受訪時表示，感謝黨中央對他的期許與重視，他將挑起這個重責，義不容辭，全力以赴，勇往直前，贏得選戰。他說，「我不是最強的時候，絕對不會出來，但是我出來的時候，我一定是最強的，因為我們擁有苗栗縣最強的正藍軍團隊」。

對於鍾東錦可能參選到底，未來該怎麼辦？謝福弘指出，對這些假設性的問題，他無法回答，但他誠懇呼籲，國民黨真的沒有分裂的本錢，大家要團結一致，在朱立倫的領導之下，讓苗栗的藍天永遠飄揚著中華民國的國旗。

是否有辦法說服鍾東錦？謝福弘表示，他會盡最大的努力跟最大的心意，考慮到鍾東錦的心情，會先與鍾東錦周邊的朋友溝通。

媒體詢問，被提名前是否有先知會鍾東錦？謝福弘說，他也是在今天上午11時左右被臨時告知。一旁的文傳會主委王育敏則補充，今天選策會有開會，通常都是選策會開完會後，若有決定就會通知參選人。（編輯：翟思嘉）1110629