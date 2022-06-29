民進黨民調：5成新北市民不滿侯友宜處理恩恩案

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（中央社記者葉素萍台北29日電）民進黨今公布民調說，全國民眾有48%不認為新北市長侯友宜有提供足夠資料給恩恩爸，44.7%不滿意侯友宜處理恩恩案，交叉分析下，5成新北市民不滿侯友宜表現。

黨內人士指出，民進黨在6月27、28日進行調查民調，共完成872份有效樣本。對於侯友宜是否提供足夠資料給恩恩爸爸，22%認為足夠，48%認為不足夠。

至於是否滿意侯友宜處理恩恩事件，民進黨民調顯示，31%滿意，44.7%不滿意。民調交叉分析方面，新北市民有50%不滿意，25%%滿意。

民進黨內人士說，對於媒體公布橫向聯繫錄音檔，57%認為有助於瞭解真相，24%認為沒有幫助。

黨內人士認為，這些數字證明侯友宜並沒有處理好恩恩事件。

民進黨今天也宣布新增一位黨發言人，由新北市議員李坤城出任。李坤城畢業於政治大學公行系學士、社會學研究所碩士，現於台灣大學國家發展研究所攻讀博士，為博士候選人，他也是3屆新北市議會議員。

民進黨內人士說，李坤城加入發言人群，民進黨對新北的關注只會提升、不會減少。

李坤城今天也針對恩恩案受訪。他表示，民調顯示，侯友宜還是沒把真相完全公布，呼籲侯友宜公布所有真相，不要用「已交給司法」來掩蓋真相。

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國民黨今天召開中常會，通過提名智庫執行長柯志恩參選高雄市長、前農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘參選苗栗縣長。

民進黨內熟悉竹苗的黨內人士今天說，原本地方的訊息是國民黨5月就要提名謝福弘，現在已經是6月底，中間國民黨還一度傳出要徵召立委徐志榮；民進黨內人說，謝福弘在地方支持度與知名度，都比可能脫黨參選的苗栗縣議長鍾東錦來得低，但泛藍分裂對選情的影響、以及謝福弘最後能否翻轉，要繼續觀察。（編輯：翟思嘉）1110629