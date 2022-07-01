陳奕齊駁不合傳言 秀與陳柏惟對話期待再聚首

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北1日電）台灣基進前立委陳柏惟宣布退黨引發關注。台灣基進黨主席陳奕齊今天受訪表示對陳柏惟退黨感到惋惜，並秀出與陳柏惟對話訊息駁斥不合傳言，表示夥伴會在不同崗位為成就更好台灣打拚，期待有朝一日再聚首。

陳柏惟昨天在臉書宣布即日起退黨，表示美好的一仗已經打過，感謝台灣基進一路的指導與栽培，但作為球迷，將繼續支持「心向台灣、民主優先」的球隊。

台灣基進今天舉行「咱的台灣，基進監工」全國公職參選人提名記者會，全台灣9縣市24名議員參選人齊聚，宣示在年底地方選戰全力打拚。

媒體詢問，陳柏惟選在台灣基進開記者會的前一天宣布退黨，是否覺得有點故意。

陳奕齊表示，不是時間點故意的問題，陳柏惟一路走過來，2018年在高雄抗韓，2019年到台中參選立委，後來更歷經罷免高雄市長韓國瑜及衍生的報復性罷免，以及公投與台中市第二選區立委補選，一路接受高強度的壓力。

媒體詢問，是否對陳柏惟退黨感到惋惜。陳奕齊表示，差不多3天前的晚上，他、李雨蓁、陳柏惟在高雄吃鹹酥雞喝酒聊天，陳柏惟向他們表示真的很累。

陳奕齊表示，那天對談時，他們眼淚撲簌簌掉下，對於夥伴離去當然是惋惜，但認為陳柏惟的離開是「避靜」。

媒體追問，台灣基進是否因陳柏惟與其他黨派參選人合掛看板問題與漸行漸遠，甚至未知會陳柏惟台中要提名哪些議員參選人。

陳奕齊表示，這是誤傳和流言蜚語，因為陳柏惟日前意外摔車後開刀，表示要辭黨職休息一陣子，當時由秘書長王興煥代理台中黨務。

陳奕齊也強調，沒有冷凍陳柏惟一事，因為陳柏惟是決策會議小組成員，只是因為近來選舉太累，例行的決策會議才沒有每週召開。

陳奕齊今天也特別秀出與陳柏惟的對話紀錄。陳柏惟寫道「感謝師父的栽培，對於過去所有的事情，我要跟你說一聲，對不起，謝謝」，並祝福台灣基進與陳奕齊。

陳奕齊則在訊息中回覆，在他心中，夥伴會在不同的崗位為成就更好的台灣打拚，「一切平安，有朝一日，再次聚首」。

台灣基進高雄市鳳山區議員參選人李雨蓁曾擔任陳柏惟團隊執行長，她今天受訪時一度哽咽，表示對於陳柏惟「自請離隊」非常不捨，並向陳柏惟喊話，表示若初衷相同且休息足夠，永遠會在台灣基進點一盞燈等夥伴回來。（編輯：蘇志宗）1110701