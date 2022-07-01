更多編輯台推薦新聞：
7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選
國際

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額
生活

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

陳柏惟退出台灣基進 蔡其昌：已邀加入競選團隊

2022/7/1 13:18（7/1 13:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前立委陳柏惟宣布退出台灣基進，立法院副院長蔡其昌（左2）1日受訪表示，在被徵召參選台中市長後，就邀請陳柏惟加入競選團隊，也獲同意會全力幫忙及支持。中央社記者郝雪卿攝 111年7月1日
前立委陳柏惟宣布退出台灣基進，立法院副院長蔡其昌（左2）1日受訪表示，在被徵召參選台中市長後，就邀請陳柏惟加入競選團隊，也獲同意會全力幫忙及支持。中央社記者郝雪卿攝 111年7月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中1日電）前台灣基進立委陳柏惟宣布退出台灣基進，立法院副院長蔡其昌今天表示，在獲徵召參選台中市長後，就邀請陳柏惟加入競選團隊也獲同意，至於擔任什麼職務，最近就能定案。

蔡其昌上午前往國立台灣美術館出席新舊任館長交接典禮，會後接受媒體聯訪，被問到陳柏惟是不是加入競選團隊時表示，已跟陳柏惟談過，也獲同意會全力幫忙及支持。

蔡其昌表示，在獲民進黨徵召參選台中市長後不久，已跟陳柏惟談過，也獲同意會全力幫忙及支持，至於將擔任什麼職務，由於這1個多月來面臨疫情，還沒有詳細討論到每個人的分工，等7月疫情和緩後，會儘快對外公布，而陳柏惟一定是團隊中非常重要的一員，也是很重要的成員。

外傳陳柏惟將擔任競選團隊發言人，對此，蔡其昌指出，未來發言人不會只有2人，會有很多發言人，陳柏惟也很適合擔任發言人，但陳柏惟也有執行能力，很多選務操盤工作都能執行，而陳柏惟也表示無論哪個位置都能接受。

蔡其昌說，雖然還沒具體談到擔任哪個位置，但事實上，與陳柏惟談完後，這個月已投入競選團隊協助工作，但目前還沒有職稱，就像立委何欣純與張廖萬堅，這1個多月來都在幫忙，但也還沒有具體將競選團隊名稱與架構確定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

是否會媒合陳柏惟加入民進黨，蔡其昌認為，此時陳柏惟還沒到想加入政黨的階段，對於陳柏惟退出台灣基進黨，他不做評論，這裡面有情感或各式各樣的因素，不管如何，在理念及想法上，還是在台灣本土進步價值前提下，陳柏惟跟台灣基進不會有太大差別，跟民進黨也不會有太大出入。

蔡其昌強調，他覺得人跟人會在一起或分手，原因很多，他們不便了解及評論，但對政治工作者而言，在乎的是彼此的進步價值與本土理念是否一致，只要是一致，哪怕是走不同的路，終點是一樣的，才是政治能否結盟或結合的最關鍵因素。（編輯：方沛清）1110701

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族