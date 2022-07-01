國民黨柯志恩選高雄 蔡壁如：在野大聯盟已不存在

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（中央社記者曾以寧高雄1日電）年底高雄市長選戰民眾黨原本希望組成「在野大聯盟」。蔡壁如今天表示，國民黨推出柯志恩參選，在野大聯盟已不存在；至於民眾黨是否推出人選，「如果有會再跟大家報告」。

為力抗高雄市長陳其邁連任，民眾黨曾表示有意與國民黨合作籌組「在野大聯盟」。台灣民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如今天南下民眾黨高雄市黨部參加2022全台大眾走高雄場。

蔡壁如接受媒體聯訪時，被問及對於國民黨提名智庫執行長柯志恩參選高雄市長。蔡壁如說，既然國民黨已推出人選，在野大聯盟「已經不存在」。至於民眾黨是否推出市長參選人，蔡壁如說，目前還沒有適當人選，但「如果日後有，會跟大家報告」。

蔡壁如說，柯志恩形象算清新，應該是她的優勢，對於出來選給予祝福和鼓勵，至於是否合作，會再「觀其言、看其行」，看柯志恩的政見是否符合民眾黨理念。

媒體詢問是否可能「以國民黨為主，吸納在野」組「在野大聯盟」？蔡壁如說，這是國民黨的想法，民眾黨參選有自己的主軸、獨特性和主張，會走自己的路。

民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥坦言，不是沒有人表達有意參選，但原本希望民眾黨、國民黨、無黨聯盟可以各自提出參選人，透過公開民調成立在野大聯盟。但國民黨一直沒有正式回應，又未經民調洗禮就直接公告參選人，看起來就是想推自己的參選人、主導一切。

馮啟彥說，民眾黨支持所有願意為高雄做事、高雄帶向更美好未來的參選人，所以希望不管柯志恩或陳其邁，都要提出實質政策，不要只有喊口號和作秀。

民眾黨高雄市議員參選人莊貽量、劉家榮、陳妙真、陳惠君、李佳玲等人今天都出席記者會，盼持續推廣「永續台灣、世代共行」，呼籲各界支持下修18歲公民權，與青年一起共創永續台灣。（編輯：郭諭儒）1110701