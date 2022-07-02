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強化戰時能量 空軍救護隊70年來首次射擊訓練

2022/7/2 15:26
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（中央社記者游凱翔台北2日電）軍方人士今天表示，考量空軍救護隊戰時可能在戰火環境下執行援救，因此安排UH-60M黑鷹直升機於6月27日、28日在澎湖石礁靶場，以M240通用機槍進行成軍70年來首次空用武器射擊訓練；空軍對此不評論。

中華民國引進60架黑鷹直升機，分別是陸軍30架、內政部空勤總隊15架（蘭嶼失事一架，剩14架）、空軍救護隊15架（新北失事一架，剩14架），目前共58架。

根據空軍救護隊官網刊載，空救民國39年於嘉義成立直升機分隊，41年12月為加強搜救作業改編為空軍救護隊，成軍迄今已有70年歷史。

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軍方人士告訴中央社記者，空軍救護隊主要任務以救援為主，但在戰爭時期，救護隊必須在敵火攻擊下進行救援作業，因此安排在6月27日、28日於澎湖石礁靶場，以1批次、2架空軍黑鷹直升機，實施M240通用機槍對地掩護實彈射擊，這是空救成軍70年來的首次空用武器射擊。

空軍司令部對此表示，空軍依作戰需求訂定年度計畫、持續精進訓練，以提升戰場救護能量；有關救護隊空用武器裝備射擊，依例不予評論。（編輯：郭無患）1110702

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