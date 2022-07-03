防電力油氣等關鍵基礎設施出包 政院專案檢視點出3關鍵

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（中央社記者賴于榛台北3日電）為周全關鍵基礎設施安全防護，政院日前成立專案小組，1個月內檢視電力等36個重要關鍵基礎設施，結果點出3個防護關鍵，除要求設計雙保險機制，也提醒相關首長需將安全防護觀念，融入營運規畫中。

近年來關鍵基礎設施事故頻傳，行政院長蘇貞昌指示各部會加強盤點、強化管理，行政院政務委員吳澤成也督導成立關鍵基礎設施專案小組，成員包括行政院國土安全辦公室、行政院災害防救辦公室、行政院核子能研究所及工程會。

工程會官員指出，1個月內已檢視電力、油氣、交通、水資源等領域的36個重要關鍵基礎設施，近年事故大多為人為操作疏失釀災或惡意破壞所致，檢視目的在於要求個別關鍵基礎設施及其主管機關，依安全防護指導綱要及近期案件為鑑，補強既有安全防護計畫並確實執行。

官員也解釋，並非現在的安全防護都有問題，只是希望讓防護涵蓋面向增加，部分單位對防震、防颱等天災的因應對策與措施很周全，但這次原子能研究所就以核能廠緊急事件的處理標準，提供各單位參考，協助周全安全防護面向，也可說是一種學習過程。

官員說，吳澤成檢視後，發現關鍵基礎設施須補強的態樣不一，但主要有3關鍵議題，第一是關鍵基礎設施首長，必須是安全總負責人，得將安全防護觀念，融入營運規畫中，不能輕忽，只認為安全防護是軍、警的責任。

官員解釋，像是機場、車站過去營運重點可能放在確保運輸跟旅客安全，而惡意破壞等狀況，都交給航警、軍警單位處理，但吳澤成認為，安全防護不能一刀切，如同地方縣市就算有警察局，縣市首長依然須有安全防護的觀念與規劃。

第二，官員說，這次檢視也督促機關重視人為因素風險及設計雙保險機制，無論管路、電路皆應有雙電源、雙迴路，避免一個失誤就癱瘓關鍵基礎設施，影響重大。

第三，官員表示，有些關鍵基礎設施因管理等不同因素，平常未有軍警進駐，雖然與周遭軍警單位有一定的支援協定，卻不夠完善，因此這次檢視，也協調若遇到緊急撤離狀況時的撤離人力安排。

官員說，這次雖然是專案檢視，但未來將列為常態性巡檢，持續督促提醒各關鍵基礎設施進行改善、提升韌性，維護國家安全。（編輯：翟思嘉）1110703