中俄軍艦侵擾 外交部：釣魚台為台灣固有領土

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（中央社記者游凱翔台北5日電）中國、俄羅斯軍艦侵擾釣魚台海域。外交部發言人歐江安今天表示，釣魚台列嶼是台灣固有領土，不容置疑；政府會以理性和平方式處理釣魚台主權議題，也會密切關注中俄軍艦動向與動機，確保國家安全。

日本共同社報導，防衛省透露，俄軍艦4日上午7點5分左右進入尖閣諸島魚釣島（釣魚台）西南的毗連區。中國軍艦似乎試圖接近該艦，於上午7點44分左右同樣在魚釣島（釣魚台）西南進入毗連區。俄軍艦航行約1小時後，在上午8點16分左右駛出毗連區。中國軍艦在大約6分鐘後離開。

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外交部上午舉行例行記者會，歐江安對此表示，注意到中國、俄羅斯軍艦昨天出現在釣魚台周邊海域，外交部再次重申，釣魚台列嶼是台灣固有領土且不容質疑，無論各方採取任何片面主張與相關行為都無法改變其事實；政府將堅持對釣魚台列嶼的主權，堅定捍衛台灣國家主權，同時持續秉持理性和平方式處理釣魚台列嶼主權議題。

歐江安強調，對於中俄聯手在近期派遣軍艦進入台灣或釣魚台鄰近水域一事，政府會密切關注動向與動機，避免影響國家安全及區域和平穩定。（編輯：郭無患）1110705