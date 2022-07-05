民進黨花東未曾執政 林錫耀：提最強人選盼創奇蹟

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北5日電）民進黨選對會今天一致同意建議徵召立委劉櫂豪、總統府發言人Kolas Yotaka分別參選台東、花蓮縣長；秘書長林錫耀說，民進黨從未贏過花東縣長選舉，這次提最強人選，希望能創造歷史奇蹟。

林錫耀晚間受訪表示，民進黨從未贏過花、東縣長選舉，可見對民進黨是非常艱困的選區，不過選對會還是慎重評估後提出最適合、最強的人選代表民進黨爭取選民支持，希望能創造出歷史的奇蹟。

針對台東縣長提名，黨內幹部表示，台東縣內原住民人口多，達3成以上，由於民進黨在原鄉經營不夠，即使2020年總統蔡英文在全國拿下破紀錄的817萬選票，但在台東縣依然沒有贏，由此可看出台東縣艱困之處。不過，2020年蔡總統在全國輸掉的6個縣市中，只有台東縣劉櫂豪依然突破當選立委，可以看出劉櫂豪基層實力。

黨內幹部指出，為了補強民進黨在原鄉部落的不足，網路社群上可以看到劉櫂豪團隊持續經營臉書和YouTube頻道，除了質詢片段之外，還拍攝「櫂豪出任務」系列影片，上山下海、深入部落與各族群、區域、職業的縣民互動，不難看出積極備戰的用心程度。

林錫耀表示，黨中央相當肯定前立委賴坤成對台東充滿熱情，也願意為黨備戰的鬥志，但對於艱困的台東選區，民進黨還是要負責任地用各種方式來評估出最有勝算、實力最強的人選。

林錫耀說，根據民進黨上週再次針對台東的對手、國民黨人選進行對比式民調結果，劉櫂豪支持度和賴坤成相比還是有非常明顯的差距領先，這也是選對會做出決定的客觀依據，並無個人喜好可言。

至於提名Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡），林錫耀指出，Kolas是民進黨提出的第一位原住民族身分的縣市長候選人。她在桃園市政府擔任原民局長期間，施行多項創新進步的原民政策，在立委任內推動多項進步修法，提倡族群平等，曾經在公視、民視、原民台、哈佛商業評論擔任記者、主播和節目製作人外，也陸續擔任行政院和總統府發言人，深獲總統和行政院長的肯定。

林錫耀說，原住民族在花東的人口比例較其他縣市高出許多，這也是民進黨一直以來希望能加強經營的族群，這次提名Kolas，除了希望能接棒前立委蕭美琴過去在花蓮留下的良好基礎外，也希望透過提名優秀、亮眼的原住民族人選，爭取原住民族的認同。（編輯：謝佳珍）1110705