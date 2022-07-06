檢討入境檢疫 民眾黨促在產業與防堵取得平衡

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（中央社記者郭建伸台北6日電）外界關注入境檢疫3+4是否放寬，台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今天指出，指揮中心應擬定邊境開放時間表、放寬每週入境人次，並研議精準邊境控管措施，在觀光產業復甦及疫情防堵之間取得平衡。

民眾黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿今天偕黨籍議員參選人舉行記者會，要求指揮中心根據國內外疫情狀況、國內醫療量能及疫苗施打率等條件，滾動式檢討邊境管制措施，保障國人返台權益。

邱臣遠表示，最近一週出境人數達3.1萬人，但指揮中心每週限制2.5萬人次入境，若不放寬將嚴重影響民眾返台權益；目前台灣每日本土確診高達上萬例，境外移入維持數10到100多例，若指揮中心認為3+4能兼顧防疫，防堵境外病毒移入，就不該限額卡住海外國人。

邱臣遠指出，鄰近國家如日本、韓國、新加坡、馬來西亞、越南等都簡化邊境檢疫，迎接國際觀光客，反觀台灣嚴格的管制措施，恐錯過國際旅遊復甦先機 。

邱臣遠指出，指揮中心應擬定邊境開放時間表、放寬每週入境人次至4萬人，並研議「精準邊境控管措施」，在觀光產業復甦及疫情防堵之間取得平衡。

張其祿指出，目前入境台灣無論有無完整施打三劑疫苗，都以3+4處理，入境檢測及手續繁複，但機場檢測量能有限，從下飛機到上防疫計程車至少需要2小時，對年長及行動不便者來說非常折騰，政府急須在檢驗量能、程序及技術上進行檢討。

張其祿表示，面對國際商務需求及壓力，台灣開放邊境將是必然趨勢，政府應該透過精準邊境管控，針對疫情穩定國家進一步開放，讓完整接種疫苗及具疫苗護照的國際旅客、僑胞採用特殊通道及較寬鬆的檢疫隔離 ，同時公布明確的邊境開放漸進規劃，盤點醫療量能，為漸進式開放邊境做好準備。（編輯：張均懋）1110706