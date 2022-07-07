美聯邦參議員史考特訪台 將晉見蔡總統
（中央社記者黃雅詩台北7日電）外交部表示，美國聯邦參議員史考特今天訪台，在台期間將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌，接受外交部長吳釗燮款宴， 將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。
外交部發布新聞稿指出，史考特今天至9日訪台，外交部表達誠摯歡迎。外交部政務次長田中光今天下午代表政府前往接機。
外交部指出，史考特（Rick Scott）對台灣高度友好，曾在美國國會數度提出友台議案，包括去年2月提出「防止台灣遭侵略法案」（Taiwan Invasion Prevention Act），以及今年3月提出「透過金融制裁阻止中國侵略台灣法案」（Deterring Communist Chinese Aggression Against Taiwan Through Financial Sanctions Act）。
IPEF小百科
印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。
架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。
BTA小百科
雙邊貿易協定（Bilateral Trade Agreement）是自由貿易協定（Free Trade Agreement，FTA）的一種。
指二個或二個以上的國家，對彼此開放國內市場、取消大部分進出口貿易的關稅或非關稅障礙，互相給予貿易進出口優惠的協定。
資料來源：經濟部
外交部指出，史考特更曾於今年4月拜訪中華民國駐立陶宛台灣代表處，成為首位造訪台灣代表處的美國國會議員，深具意義。
外交部表示，史考特來訪是繼今年4月美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham），以及5月底聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）兩團訪台後，今年第7位訪台的美國聯邦參議員，彰顯美國國會對台灣長期以來的堅定支持與承諾。
外交部指出，相信史考特參議員首度造訪台灣，將有助強化台美關係，並進一步深化雙方在各領域的合作夥伴關係。（編輯：郭無患）1110707
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