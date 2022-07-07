AIT：美聯邦參議員史考特抵台訪問交流重要議題

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）美國在台協會台北辦事處指出，美國聯邦參議員史考特今天至9日訪問台灣。此行是史考特印太地區訪問的一環，將與台灣資深領袖就美台關係、區域安全、貿易投資、全球供應鏈及其他共同利益等重要議題交換意見。

美國在台協會（AIT）發布新聞稿指出，史考特（Rick Scott）2018年代表佛羅里達州當選聯邦參議員，目前是第一任任期。他在當選聯邦參議員之前是佛羅里達州第 45 屆州長，為期兩任，擔任州長期間，他致力於改善佛羅里達州經濟。

AIT指出，史考特在美國中西部的公共住宅中成長，他的養父是二戰退伍的卡車司機，母親是店員，經濟上勉強養家餬口。史考特與高中時的青梅竹馬結婚後，加入美國海軍，並在美軍艦格洛弗號（USS Glover, FF 1098）上擔任全職雷達員。

史考特透過「美國軍人權利法案」得以就讀堪薩斯城的密蘇里大學，開啟了他的第一份事業「賣甜甜圈」。AIT說，史考特後來管理世界上最大的醫療保健公司，並努力讓全州的每個家庭都能有和他一樣實現美國夢的機會。

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AIT指出，10年前，佛羅里達州經濟崩盤時，史考特決定以政治素人的身分從商界投身州長選舉。在擔任州長時期，史考特成功推動了超過 100 億美元的減稅措施，並削減了數千項繁複法規，讓佛羅里達州企業創造近 170 萬個新工作。

AIT說，在史考特領導下，失業率從 11% 降到 3.3%，佛羅里達州償還了100 億美元的州債。史考特和妻子結婚50年，有2個女兒與6個孫子。（編輯：郭無患）1110707