僑委會台灣影片競賽7月底截止 首獎15萬

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）僑務委員會舉辦影片競賽，希望藉影像呈現台灣的美好，首獎獎金達新台幣15萬元，即日起至7月31日止，歡迎民眾踴躍上網投稿，一起讓世界看見台灣的動人故事與美好影像。

僑委會指出，今年首屆由僑委會主辦的「全球華文媒體交流系列活動」，為了擴大全球華人與各地網友交流互動，並加深與台灣的情感聯繫，特別規劃舉辦「『癮臺灣．影臺灣 FILMING TAIWAN』－僑見世界臺灣影片徵集競賽」，廣邀海內外華人透過影像記錄在世界各個角落的心動時刻與精采大小事，以傳達動人故事、展現創作能量，共同彰顯台灣價值。

僑委會指出，只要是認同中華民國、支持台灣的海內外華人，不限主題及形式、人物故事或情境短片、紀錄片或動畫片，邀請大家一起用影像挑戰創意，讓世界看見台灣。

本次競賽活動由紀錄片導演楊力州、北藝大電影創作學系系主任滕兆鏘、電影創作聯盟秘書長安哲毅以及僑委會代表等各界專業人士擔任活動評審團，盼透過專業公正評選過程，遴選出首獎、特優獎、優獎、佳作等共計16名入圍及獎項得主，最高榮譽首獎得主可獲得新台幣15萬元獎金。

此外，安排入圍者免費參訪台灣各特色景點、出席111年國慶典禮與晚會，參與「全球華文媒體高峰會」並舉行盛大頒獎典禮，與全球華文媒體菁英們一同見證影片創作的榮耀誕生。

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僑委會表示，「癮臺灣．影臺灣 FILMING TAIWAN」－僑見世界臺灣影片徵集競賽歡迎有興趣的民眾踴躍上網投稿，詳細活動辦法及報名網址：https://2022filming.taiwan-world.net/，或上網搜尋：「僑見世界臺灣影片徵集競賽」。

僑委會歡迎民眾在7月31日前一起上傳精彩台灣影片創作，除有機會贏得高額獎金，也讓世界看見台灣的動人故事與美好影像。（編輯：翟思嘉）1110707