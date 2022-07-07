警政署：警政委員林炎田 接任高雄市警察局長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

警政署7日發布新聞資料指出，高雄市警察局長由警政署警政委員林炎田接任。林炎田是去年8月從基隆市警局長陞任警政委員。（警政署提供）中央社記者劉建邦傳真 111年7月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北7日電）警政署今天表示，高雄市警察局長由警政署警政委員林炎田接任。林炎田是去年8月從基隆市警局長陞任警政委員。

警政署下午發布新聞資料指出，基於現階段推動治安工作需要，有效發揮整體治安功能，高雄市警察局長職缺，參考各適任人選品德操守、專業能力、工作績效等原則，作通盤檢討後，報內政部核定，由警政署警政委員林炎田陞任高雄市警察局長，並於7月11日辦理交接。

警政署表示，林炎田曾任刑事局偵四隊隊長、高雄市警察局刑事大隊大隊長、台北市警察局萬華分局長、警政署公共關係室主任、苗栗縣警察局長、刑事局副局長、基隆市警察局局長及警政署警政委員等職務，內、外勤職務歷練豐富，能達成治安維護任務。

警政署指出，警察機關首長與重要幹部注重品德操守及領導統御能力，經由職務歷練，培育優秀警察幹部；其他相關重要警職職缺，將以全國一致性原則通盤考量，適時檢討遴補。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

前高雄市警察局長黃明昭6月30日接任警政署長後，外界關心高雄市警局長懸缺由誰接任，內政部長徐國勇昨天表示，他已簽派人選，接下來有第2波高階警官調整，如警政署主秘、副署長，還有六都副局長要退休，就要有人補上，等安全查核結束後，待程序完備就會對外公布。

警界高層今天上午指出，高雄市警察局長將由林炎田接任；外傳擬爭取航空警察局長的警政署警政委員陳耀南將接任保一總隊總隊長；警政委員陳卿南接警政署主秘；保一總隊總隊長陳永利陞任警政署副署長。原定明年退休刑事局長黃嘉祿因申請提前退休，遺缺由李西河接任；保六總隊總隊長林水順調任警政委員。針對人事調整，警政署回應，媒體報導異動者都在進行安全查核名單內，目前依程序作業，待查核單位回覆後，會盡快對外公布。（編輯：張銘坤）1110707