北市府拜會花敬群 討論社子島徵收、大彎北段議題

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（中央社記者陳俊華台北7日電）台北市副市長今天拜會內政部次長花敬群，討論社子島區段徵收、大彎北段都市計畫等議題。花敬群說，會站在協助地方政府解決問題的角度給予意見，盼北市府以相同態度，為市民安全把關。

內政部透過新聞稿指出，台北市副市長彭振聲、蔡炳坤今天率隊拜會花敬群，討論社子島區段徵收計畫、大彎北段都市計畫，以及遠雄大巨蛋消防審查等議題。

花敬群表示，內政部對所有案件都站在協助地方政府解決問題的角度，給予客觀、公正及專業意見，依程序進行審查，也期許台北市政府以相同態度，一起為市民安全與福利把關。

內政部說，大彎北段違規住宅使用已存在多年未能解決，樂見市府提出解決對策，希望市府重新檢視回饋代金計算公式，提出符合公正合理標準以呼應社會大眾的期待。

內政部指出，北市府對回饋公式的演變歷程，先後包含加入市府共同負擔50%、申請時程調整最高可打6折及行政配合折減金額等，使每坪回饋金額由新台幣16.5萬降為5.21萬，請北市府應清楚說明原因，並妥適檢討。

內政部說，北市府方案對現有空地，及尚未領使用執照等無違規使用問題者，也納入變更放寬使用，請北市府予以說明；請北市府應對本案變更回饋申請，建立加速民眾申請機制與落日條款，避免違規使用問題無限期延宕。

另外，內政部指出，社子島區段徵收，主要是為解決當地50年禁建造成公共設施建設停滯、違章林立等問題，希望透過整體規劃開發改善居民生活環境品質，內政部土地徵收審議小組先前在都市計畫審議階段，已就都市計畫採區段徵收方式開發，初步認可具有公益性及必要性。

內政部說，目前本案已進入區段徵收範圍，及抵價地審議階段，內政部土徵小組的專案小組也在4月聽取北市府報告與民眾意見。對於北市府整理民眾持續陳情，反對納入區段徵收的120處範圍土地，建議北市府應參酌民眾意見審慎評估，合理部分應研議辦理，將採納與否的具體理由向民眾溝通說明，並提供內政部後續審議時參考。

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內政部指出，對於加強安置部分，北市府今天說，除目前已規劃提供的徵收補償獎勵、安置土地及安置住宅外，將研議新增83年12月31日以後興建的非合法建物，發放救濟金等措施，並規劃16公頃的科專區土地提供現有工廠安置等。

內政部表示，對於北市府考量地方意見及需要，所提規劃予以尊重，請市府落實逐戶列管安置，以維護居民居住權益，共同促使後續區段徵收作業能更加順利推動。（編輯：林興盟）1110707