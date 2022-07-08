王鴻薇赴中華大學籲速審林智堅碩論 校方調查中

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（中央社記者魯鋼駿、蘇龍麒新竹市8日電）台北市議員王鴻薇指稱新竹市長林智堅的碩士論文涉嫌抄襲，她今天到新竹市向中華大學遞交陳情書，要求校方1個月內完成審查。中華大學指出，將會依規定展開調查。

王鴻薇上午在新竹市議會國民黨團多名議員陪同下，前往中華大學遞交陳情書。校方代表出面接下，並表示將會把相關資訊交給相關業務單位，進行後續作業，依校規辦理。

王鴻薇表示，台灣大學與中華大學已分別成立調查委員會，調查林智堅的碩士論文是否涉嫌抄襲，其中林智堅在中華大學的論文情節較為嚴重，不是單純論文抄襲事件，還涉嫌侵占國家財產，希望中華大學秉公處理，盡速調查完畢，捍衛校譽及學術尊嚴。

對此，中華大學發布新聞稿，中華大學副校長兼發言人解鴻年指出，依據「中華大學博、碩士學位論文抄襲處理要點」，審議委員會須於接獲檢舉案20天內組成，組成後1個月內完成調查，必要時，得再延長1個月；教育部的規定，是4個月內要完成調查。校方會依規定展開調查，並加速進行。

林智堅桃園市長競選辦公室副主任黃任瑋對此表示，林智堅及幕僚團隊已多次公布教授公開聲明、科管局函文及著作權釋疑，國民黨今天竟將政黨黑手伸向大學，施壓校方對於相關審查的期程，完全是踐踏大學自主、政治介入學術的最壞示範。

民進黨發言人謝子涵指出，國民黨顯然是為了選舉搶曝光，毫不掩飾地把校園當做選舉造勢場合。民進黨譴責國民黨企圖用政治力影響學術，踐踏學術獨立變成國民黨政治攻防的戰場。

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謝子涵表示，林智堅日前已親自召開記者會詳細說明，指導教授也早已多次解釋真實狀況；中華大學對於此案已發布聲明，校方在收到具名檢舉函後，即組成審議委員會，會以公平、公正方式進行調查，請國民黨不要企圖用政治力影響學術。

謝子涵呼籲國民黨，立即停止惡質選舉風氣，時代在進步，人民的眼睛也越來越亮，別想繼宇昌案後，繼續用抹黑詐欺台灣人民。（編輯：戴光育）1110708