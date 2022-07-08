國防部：譴責共機侵擾海峽中線、西南ADIZ

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（中央社記者黃雅詩台北8日電）空軍今天晚間發布共機動態，9架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），包括1架運8遠干機、1架運8技偵機、4架殲16機、2架殲10機、1架殲11機；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

針對共機今天逾越海峽中線，國防部指出，共機刻意踰越海峽中線之挑釁行為，已嚴重破壞區域和平與穩定，國防部表達嚴正譴責。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段，可充分掌握台海周邊海、空域動態，並以料敵從寬、禦敵從嚴的態度，縝密整備各項計畫、完成戰備整備，對敵情變化均能妥慎應處，確實維護空防安全。

此外，外交部發布新聞稿指出，在G20於印尼峇里島召開之際，且美中兩國外交部長即將會面，各方正尋求印太區域和平穩定方案的重要時刻，今天上午中國解放軍軍機越過海峽中線，對台灣造成嚴重軍事威脅。

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外交部說，對中國在美中外長談判前施加軍事壓力，加大對台軍事威脅力道，破壞區域和平穩定，予以強烈譴責。

外交部呼籲，中國政府應該牢牢記住其國家領導人的公開聲明：「要堅持對話而不對抗、包容而不排他。中國過去沒有，今後也不會欺負他人，不會稱王稱霸。」中國政府以武力威脅台灣，違背其國家領導人的宣示，這種言行相悖的行徑，不僅在國際社會不得人心，也只會讓台灣人民唾棄。（編輯：林克倫）1110708