美參議員訪台 路透：中國戰機挑釁飛越台海中線

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（中央社北京/台北8日綜合外電報導）台灣方面消息人士告訴路透社，數架中國戰機今天飛越台灣海峽北部水域中線，但未侵入台灣領空，還說這明顯釋出挑釁訊息，且跟美國聯邦參議員史考特現正訪問台灣有關。

路透社報導，這位知情的台灣消息人士指出，中國軍機鮮少越過作為兩岸非正式緩衝的台灣海峽中線，尤其是從台灣西北方越線。

他指出，中國軍機今天「直接飛越」台海中線，然後在空中「盤旋」進行戰術操練，台灣戰機緊急升空攔截。

擔任美國共和黨參議院全國委員會（National Republican Senatorial Committee）主席和參議院軍事委員會委員的資深共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）今天訪台，上述消息人士說，中國軍機在此時採取的行動「明顯釋放出挑釁訊息」。

台灣空軍方面表示，已完全掌控中國軍機越線區域的情況，並積極捍衛國家安全。

中國國防部網站今天通報，東部戰區新聞發言人施毅表示，近日東部戰區在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，並指近來美方在台灣問題上動作不斷，給台獨分裂勢力撐腰打氣。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1110708