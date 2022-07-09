參選桃園市長首站 林智堅：戶籍將落腳中壢

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（中央社記者葉臻桃園9日電）民主進步黨桃園市長參選人林智堅今天表示，他的戶籍將會落腳桃園市中壢區，過幾天就會完成遷戶籍；針對論文抄襲爭議，他強調國民黨政治力不該介入、抹黑校園。

林智堅今天上午在桃園市長鄭文燦陪同下，到中壢仁海宮參香祈福，這也是他昨天正式卸任新竹市長後，在桃園的首場選舉行程。

林智堅接受媒體聯訪時表示，今天是他正式投入桃園市長選舉的第一個行程，首站到中壢有重要的原因，「我的戶籍會落腳在中壢，過幾天就會完成遷戶籍」。

媒體詢問，有關林智堅的中華大學碩士論文遭指與竹科管理局研究報告高度雷同，以及台大國發所碩士論文涉嫌抄襲、台大國發所正配合進行學術倫理審定委員會處理程序等問題。

林智堅表示，他在第一時間就召開記者會說明，他這2個論文，都是在教授指導下、由他自己完成，指導教授也都已出面聲明，並認同他當時參與計畫、論文撰寫上的做法是合情合理。

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林智堅強調「台大的論文，我是原創者」，所有資料都是來自他2014年競選新竹市長時所做的相關民調，在陳明通老師介紹下，將資料借給台大國發所碩士生余正煌。

林智堅說，中華大學的論文，他昨天已經正式提供資料，希望有心製造話題、抹黑他的人，不要持續魚目混珠，且他在中華大學求學的時候，當時的董事長也不是民進黨籍的人；國民黨政治力不該介入校園、抹黑校園，不可因此抹煞中華大學多年來在學術上的貢獻。（編輯：郭諭儒）1110709