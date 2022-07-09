陳柏惟訪美談下一步計畫 幫助蔡其昌當選

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（中央社記者林宏翰洛杉磯8日專電）前立委陳柏惟今起展開訪美行程，談到未來計畫，他說，目前將留在台中發展，半年內目標是「幫助蔡其昌當選」。

陳柏惟受「台灣人公共事務會」（FAPA）邀請，今天起到20日之間，計畫走訪美國東西岸10個城市，以「國會經驗，台美實現」為題進行12場巡迴演講，首站在洛杉磯的台灣會館。

「這半年，台灣最重要的事情就是蔡其昌當選。」陳柏惟用台語受訪指出，11月26日縣市長選舉，台中一戰有關鍵意義；台中不只像是美國選舉中影響大局的搖擺州，更是對於台灣告別地方派系、走向現代民主的關鍵縣市。

陳柏惟表示，在台中擔任立法委員兩年，體會到國民黨的地方組織非常強，各區設有區黨部，這是在高雄或其他縣市不曾見過。這種看關係投票的地方派系形同封建制度，不利台灣走向現代化的民主政治。

獲民進黨徵召參選台中市長的立法院副院長蔡其昌一個星期前對媒體說，已經邀請陳柏惟加入競選團隊，但並未進一步說明具體職位，陳柏惟今天對此回應。

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陳柏惟說：「只要能幫忙，發傳單都可以。」陳柏惟說，與蔡其昌團隊保持聯繫，但沒有討論到正式的職務，只要幫得上忙包含他自己以及助理、合作團隊都會一起幫忙。

外傳他可能擔任蔡其昌競選發言人，陳柏惟坦言「我當發言人不見得是最好的選項」，他將在宣傳「空戰」方面盡量幫忙。他說，蔡其昌一直是默默做事的人，未來可以看到蔡其昌的爆發力。（編輯：高照芬）1110709