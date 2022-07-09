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矢板明夫：承繼遺志 台灣安倍之友會將辦追思會

2022/7/9 19:45（7/9 20:11 更新）
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（中央社記者黃雅詩台北9日電）日本前首相安倍晉三昨天不幸遇刺身亡，日本產經新聞台北支局長矢板明夫今天透過臉書表示，「台灣安倍晉三之友會」會長陳唐山下午到日本台灣交流協會獻花弔唁，並與日本駐台代表泉裕泰進行短暫交談。

矢板明夫轉述陳唐山表示，安倍之友會不能因安倍不在就散掉，要繼承安倍遺志，把日台親善推動下去，因此該會正在討論將成立大會改為「追思音樂會」，和大家一起懷念安倍為日台關係做出的貢獻。

此外，還計劃明年開始，啟動一個獎助優秀日本年輕人來台灣留學的獎學金計劃，以培養日本下一代的知台派，並由前中研院院長李遠哲擔任獎學金的選考委員長。

矢板明夫在臉書貼文說，今天是週末，日台交流協會沒有開門，前往的民眾只能把花束交給警衛，也不能留言；但訪客仍絡繹不絕，有些人甚至哭紅了眼。

矢板明夫說，此場景讓他不禁想起兩年前、前總統李登輝去世時，東京白金台的代表處前，也有很多日本人排起長隊獻花，「政治人物在國外能夠受到民眾如此愛戴，尋遍全世界，恐怕也只有李前總統和安倍前首相兩個人了」。

他指出，日台能有今天的親密關係，和這兩位政治巨人的理念、努力，以及人格魅力是分不開的。

矢板明夫表示，安倍的突然離世，對今年6月甫成立的安倍之友會的影響是最大的。該會本打算今年夏天舉辦成立大會，邀請安倍本人擔任嘉賓，雙方正在商量具體日程之際，安倍卻突遭不幸。

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矢板明夫指出，安倍的離去對今後日台關係的損失是重大的，日本政界雖然有很多「親台派」，如自民黨政調會長高市早苗、防衛大臣岸信夫、經濟產業大臣萩生田光一、前國家安全委員長古屋圭司等，都是力挺台灣的好朋友。

矢板明夫強調，但是既有理念、又有實力，既有人氣、又有國際影響力的全才，只有安倍一人，「安倍留下的空白，今後需要大家一起努力填補」。（編輯：林克倫）1110709

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