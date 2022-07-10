北市藍、綠母雞就位 黃珊珊仍未鬆口參選規劃

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）民進黨選對會今天建議徵召衛福部長陳時中參選台北市長，加上國民黨早已提名立委蔣萬安投入選戰，藍、綠陣營母雞已就位，但有意參選的台北市副市長黃珊珊仍未鬆口參選規劃。

民進黨選舉對策委員會今天通過建議徵召陳時中參選台北市長，加上國民黨已提名立委蔣萬安為參選人，民眾黨主席柯文哲則支持黃珊珊投入選戰，藍、綠、白陣營參選人大致底定。

不過，距離投票日不到5個月，黃珊珊仍遲遲未正式宣布參選，更絕口不提辭職規劃，面對各方陣營動作頻頻，還有民眾黨議員參選人們無人帶領的困境，黃珊珊均以「我現在就是副市長，會把副市長工作做好」、「做好每天的工作就是最好準備」等話回應，並無正式回答。

除了從未正面回應是否參選台北市長，黃珊珊對於是否用民眾黨籍參選，到了上週仍只表示，「先把市政做好，我有什麼規劃會再跟大家說」。

記者今天數次致電黃珊珊，希望詢問對於藍、綠陣營母雞已就位的回應，黃珊珊截至晚間7時皆未接起電話，僅下午在臉書發文，針對陳時中上午視察文山景美社會住宅預定地，被認為是參選起手式表達看法。

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黃珊珊在臉書上表示，樂見陳時中身為流行疫情指揮中心指揮官，在百忙中還抽空關心本業外的景美社宅，中央終於願意大動作推進台北市社宅政策。

黃珊珊指出，說和做是兩回事，只靠口號不能成事，只有勤政才能實踐居住正義，中央的國家住都中心至今還沒實際讓一間社宅可以營運、入住，但北市截至6月30日，包含興建中的社宅，已累計有1萬9091戶，7年來累積的經驗可以給住都中心，甚至全台地方政府一個寶貴經驗。（編輯：屈享平）1110710