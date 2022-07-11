6個月到4歲幼童輝瑞疫苗 指揮中心持續洽談

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（中央社記者陳俊華台北11日電）指揮中心今天說，幼童莫德納疫苗預計21日起推動接種作業，另有關滿6個月至4歲幼童輝瑞疫苗持續洽談合約，由食藥署進行專案進口審查；行政院長蘇貞昌說，可提供民眾多一種疫苗選擇。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、成人與兒童疫苗施打情況以及入境總量調升為每週4萬人次後各項防疫措施整備等議題進行討論。

蘇貞昌說，目前滿6個月到5歲幼童的莫德納疫苗，已進口並將進行接種作業，請指揮中心持續與地方政府溝通並妥適安排接種規劃；另外，滿6個月到4歲幼童的輝瑞疫苗部分，請食藥署依廠商所提供資料進行審查，未來可提供民眾多一種疫苗選擇。

指揮中心在會中表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為91.39%，第2劑為85.15%，第3劑為70.62%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93.99%，累積施打已超過5860萬人次，目前疫苗數量供應無虞。

指揮中心說，有關滿6個月至5歲幼童疫苗，7月6日進口約45萬劑莫德納，將依疫苗進口及檢驗封緘作業時程，預計在21日請地方政府衛生局推動接種作業。另有關滿6個月至4歲幼童輝瑞疫苗，指揮中心持續洽談合約中，廠商已陸續提供資料給食藥署進行專案進口審查。

指揮中心表示，截止9日止，5到11歲兒童第1劑疫苗戶籍人口接種率為75.8%，第2劑疫苗戶籍人口接種率為35.2%，其中6到11歲莫德納第1劑疫苗已接種約28.6萬人次，莫德納第2劑疫苗已接種約15.7萬人次，5到11歲輝瑞第1劑疫苗已接種約80萬人次，輝瑞第2劑疫苗已接種約34.7萬人次。

指揮中心指出，截至9日止，12到17歲青少年第3劑施打約67.3萬人次，戶籍人口接種率達56.6%，社區涵蓋率達72.4%；75歲以上長者第1劑為80.2%，第2劑為75.7%，第3劑為64.9%；65至74歲長者第1劑為89.8%，第2劑為87.1%，第3劑為78.7%。

其中，65歲以上第3劑接種率為73.6%，若以符合接種間隔者計算則已達96.2%，第4劑接種率則為22.5%。（編輯：翟思嘉）1110711