談北北基桃輔選 鄭文燦：只要有餘裕就盡量幫忙

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（中央社記者吳睿騏桃園11日電）民進黨雙北市長參選人出爐，桃園市長鄭文燦今天表示，擔任市長近8年，有責任讓桃園繼續堅定往前走、讓台灣變得更好，北北基桃許多事情必須一致，只要有餘裕都會盡量輔選。

鄭文燦上午出席林智堅競選辦公室與民進黨桃園市黨部舉辦「桃園隊團結挺智堅」記者會，會後接受媒體聯訪。

他表示，北北基桃有很多共同課題，過去8年他非常了解，首都圈許多事情必須要一致，例如很多防疫對策，所以北北基桃的輔選他都會參加幫忙。

針對媒體詢問，在縣市長的選戰上，鄭文燦似乎扮演領頭羊角色，是否也在為未來鋪路。鄭文燦說，擔任市長將近8年，有責任讓桃園能繼續堅定往前走、讓台灣變得更好，所以參加的輔選當然會比較多。

鄭文燦指出，如果每個人都能思考，自己能幫台灣做什麼，盡到這分心，他覺得這就是人生最大成就感。這段時間只要有餘裕，他都會盡量輔選。

鄭文燦說，另一條軸線是桃竹苗科技走廊，特別是桃竹共同生活圈，已發展成全台最年輕、具發展性，也具有產業投資的重鎮，所以桃竹生活圈的再發展非常重要，林智堅兼具年輕市長、產業願景等條件，特別是8年的治理經驗讓林智堅成熟。年輕的桃園要由小智市長接班，這是他最重要的工作。

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鄭文燦指出，他和林智堅都屬於跨越藍綠障礙的市長，桃園隊是以民進黨為主體的團隊，但有很大的包容度、堅韌性，會用最自然、貼心的方式處理各種地方請益及拜訪。

民進黨主席蔡英文昨天下午召開選舉對策委員會，會中一致同意建議徵召衛福部長陳時中為台北市長參選人、前交通部長林佳龍為新北市長參選人，將提交7月13日中執會進行徵召提名作業。（編輯：方沛清）1110711