揭弊者保護法 民眾黨促行政院儘速通過

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（中央社記者郭建伸台北14日電）公、私部門的吹哨者因缺乏法律保障權益，往往舉發後遭霸凌報復或是懲處免職。台灣民眾黨立法院黨團今天呼籲，行政院應加速通過揭弊者保護法並送立法院審查，納入溯及既往條款，保障揭弊者免於被報復。

民眾黨團幹事長張其祿今天偕世新大學行政管理學系教授葉一璋、黨籍議員參選人舉行「吹哨受害接二連三，揭弊保護不容怠慢」記者會。

張其祿表示，近年吹哨者事件頻傳，公私部門都有大量吹哨者缺乏保護的狀況，公部門受限於政府與公務員之間的特別權力關係，輕則受到申誡，重則免職永不錄用，即便尋求大法官釋憲仍求助無門；私部門吹哨者則多遭受公司內部一系列職場霸凌、職務異動或違法班表等報復，多數人還是逃不掉丟失工作的困境。

張其祿指出，前新竹縣家畜疾病防治所技士戴立紳檢舉長官公費私用，卻因法院判決而無法重新被任用為公務員；吹哨者明明為社會帶來公共利益，法律卻不會站在揭弊者身後，必然導致公務員和勞工即使發現職場有問題，也只能選擇沉默忍耐，最終受傷的是所有人民的公共利益。

張其祿表示，民眾黨團早在2020年底就提出揭弊者保護法草案，要求應有溯及既往條款，各黨派也提出版本；法務部雖提出揭弊者保護專法草案，但目前行政院仍未通過，呼籲行政院應正視立法院朝野各黨的要求儘速將法案送立法院審查。

戴立紳於民國94年至105年任職新竹縣家畜疾病防治所期間，發現長官要求他做假帳、公費私用，戴立紳在良心驅使下向廉政署自首，並提出有力的證據，協助檢警調查。新竹地方法院判戴立紳免刑。

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但新竹縣政府於105年間依據公務人員任用法相關規定，核定戴立紳免職。戴立紳不服提起行政訴訟，最高行政法院於106年間判決戴立紳敗訴確定。戴立紳在民間司改會陪同下，向大法官聲請釋憲，憲法法庭認為戴立紳未充分說明服公職權受侵害等，裁定不受理。

戴立紳當時指出，當初心想揭弊人會受到國家保護，然而現在遇到的情況卻是一連串的被打壓與處分，最後也被免職。貪污的人繼續上班或辦理退休，安穩領退休俸，而檢舉人被免職、嚴懲，國家說要保護揭弊者根本是在騙人。（編輯：郭無患）1110714