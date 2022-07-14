遭控論文案下指導棋 林智堅競辦：無不可告人之處

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（中央社記者葉臻桃園14日電）民進黨桃園市長參選人林智堅論文案，國民黨台北市議員王鴻薇今天指出，林智堅親信涉嫌傳訊向中華大學下指導棋。林智堅競選辦公室發布聲明，強調訊息內容沒有不可告人之處。

王鴻薇上午在台北市議會國民黨團召開記者會表示，林智堅論文涉抄襲，目前校方等相關單位正在調查，卻發現林智堅親信、新竹市政府前民政處長張力可曾傳訊給中華大學，指導校方如何回應新竹科學園區管理局。

林智堅競選辦公室發言人林芸帆下午發布新聞稿表示，國民黨和王鴻薇為了抹黑、施壓中華大學，7月8日率國民黨參選人到中華大學門口踢館，欲遞交陳情書，卻被中華大學總務長梁秋國拒收。

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林芸帆說，王鴻薇連日抹黑，引起中華師生的反感和焦慮，中華大學昨天也發出聲明書，呼籲停止對該校做不實的影射和汙衊；將政治黑手伸進校園的是國民黨和王鴻薇，每天開記者會施壓中華大學，重傷校譽、意圖傷害並干預大學的獨立運作。

林芸帆說，王鴻薇在記者會秀出張力可LINE紀錄，是張力可日前向關心此事、和本案無相關性的老師，就法律及契約等層面的澄清。LINE的相關內容，林智堅團隊也在媒體公開說明過，並沒有不可告人或任何特殊之處。（編輯：方沛清）1110714