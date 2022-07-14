蔡總統：靈醫會來台70週年奉獻 創造無私大愛

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總統蔡英文14日到宜蘭出席「天主教靈醫會來台70週年」慶祝活動，致詞表示，靈醫會來台70年來，除傳教外也持續照顧偏鄉弱勢醫療，感謝靈醫會在台灣這塊土地上，創造無私的大愛。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年7月14日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣14日電）總統蔡英文今天前往宜蘭縣羅東聖母醫院出席「天主教靈醫會來台70週年」慶祝活動時說，靈醫會在台灣70年來除傳教，也照顧偏鄉弱勢醫療，創造無私大愛。

蔡總統表示，70年前，靈醫會來到台灣東部傳教，並在羅東從一間小診所開始，為民眾提供醫療照護服務。後來這間診所發展成為今天的羅東聖母醫院。除了羅東聖母醫院，靈醫會還創辦惠民殘障服務中心、聖嘉民啟智中心、老人長期照顧中心、聖母醫護管理專科學院，以及澎湖馬公惠民醫院。

蔡總統說，靈醫會在台灣做了很多，像是照顧在地需要照顧的老人、小孩及身障人士，這些充滿愛心和支持，對台灣社會是一個非常大的溫暖。

蔡總統表示，靈醫會用大愛精神，秉持「哪裡有需要，就去哪裡服務」的宗旨，為台灣宗教、醫療及社會福利體系發展，打下重要基礎。她要向靈醫會表達最深敬意和謝意，感謝靈醫會在台灣這塊土地上，創造無私大愛。

蔡總統提到，過去2年多來，全球面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情挑戰，台灣除積極防疫，也在國際創造「善的循環」。在疫情初期，台灣民間有幸可以幫忙，捐贈善款和物資給靈醫會神父呂若瑟的義大利家鄉；政府也捐贈口罩，給全球疫情嚴重國家的醫護人員。後來，當台灣疫情嚴峻時，台灣也收到其他國家提供的友情疫苗。

她認為，雖然疫情帶來許多挑戰，但台灣和國際社會攜手合作，互相扶持克服難關。在這個過程中，宗教團體和防疫人員的努力與付出，扮演關鍵力量，尤其醫護人員真的非常偉大，犧牲自己的家庭與時間，在防疫期間無私奉獻在醫療工作上。除了再次感謝靈醫會的貢獻，也感謝羅東聖母醫院及靈醫會所有附屬醫療院所的付出。

蔡總統表示，現在台灣疫情趨緩，各界努力逐漸回復正常生活，也希望大家繼續配合各項防疫工作，一起團結守護台灣。（編輯：方沛清）1110714