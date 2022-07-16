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馬英九：歐盟認定核能是綠能 台灣勿死守非核家園

2022/7/16 10:35
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（中央社記者劉冠廷台北16日電）前總統馬英九今天出席民間能源會議時表示，歐盟27國認定核能為綠能，台灣如果繼續忽視，一定會被淘汰；台灣不能繼續死守在非核家園的觀念中，應趁歐盟認定核能也是綠能的此刻，改變僵化的能源政策。

馬英九基金會、長風文教基金會上午舉辦2022民間能源會議，馬英九表示，2016年3月，他與剛當選的總統蔡英文在台北賓館會面。他提醒蔡總統，2025年台灣綠能占比20%的主張，不可能達成；美國彭博新聞社也認為這是一個「遙不可及的遐想」。但蔡總統說自己的能源專家都是世界一流的，不會有問題。結果2017年8月，台灣就發生大停電，6年來已經發生5次，證明民進黨政府能源政策錯誤，無法解決台灣缺電問題。

馬英九表示，聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）曾呼籲不用核能，2050年就不可能達成碳中和。英國「經濟學人」週刊則曾刊出專文「核能安全而必要」；美國「時代」週刊也曾以專文強調「以核減碳」的必要性，不用核能就無法達成2050年碳中和的目標。國際能源總署（IEA）則指出，全球要在2050年達到淨零排放目標，核能發電必須成長兩倍。

他說，歐盟確定將核電納入「永續分類」的「綠色投資項目」，也就是說，歐盟27國正式認定核能為綠能。世界核能蓬勃發展的趨勢如此明確，台灣如果還繼續忽視這個世界大勢，一定會被淘汰。

馬英九指出，蔡政府在台灣再生能源發展極為遲緩且昂貴的情形下還堅持廢核，完全無視於電網脆弱、能源短缺、供電不穩。政府耗費上兆新台幣發展綠能，要取代同樣是綠能的核電而非火力發電，更是先進國家絕不會犯的奇怪錯誤。這就是台灣當前能源政策最荒謬的笑話。

他進一步說，台灣不能繼續死守在非核家園的觀念中，應趁歐盟認定核能也是綠能的此刻，改變僵化的能源政策。依據政府非核家園規劃，2025年再生能源佔比須達20%，然而經濟部估計只有15.27%。蔡總統非核家園的政策已跳票，2025年要達成再生能源20%都做不到，更遑論2050要達成淨零碳排。

馬英九表示，台灣不缺技術、也不缺資金、更不缺人才，唯一缺的就是一個頭腦清楚、熟悉世局、反應快速、知錯能改的政府，台灣要向前行，能源政策一定要再轉型。（編輯：黃瑞弘）1110716

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