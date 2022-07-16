資安月報：政府機關6月遭Emotet殭屍網路攻擊增加

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（中央社記者賴于榛台北16日電）根據行政院最新一期資安月報，6月針對政府機關的Emotet殭屍網路攻擊活動持續增加，透過竊取受駭電腦的電子郵件資訊，偽造惡意郵件夾帶惡意程式，寄送給其他政府機關人員。

最新一期資安月報顯示，6月政府機關的資安聯防情資共7萬2185件，其中可明確辨識的威脅種類，主要是外部主機執行掃描探測攻擊及外對內連線大量阻擋事件，占48%。

月報分析上述情資發現，Emotet殭屍網路攻擊活動持續增加，主要是透過竊取受駭電腦的電子郵件資訊，偽造惡意郵件，如以電子郵件或政府機關人員姓名填入郵件內文或主旨，再以附加檔案夾帶惡意程式寄送給政府機關人員，藉以擴散Emotet殭屍網路。

月報指出，行政院國家資通安全會報技術服務中心，已對此提供相關防護建議給各機關參考。

月報並指出，偵測到某機關資訊設備對外產生異常連線，經調查發現，內部人員使用個人外接式行動硬碟傳遞資料，導致行動硬碟中的惡意程式，透過公務電腦對外連線，但清除惡意程式後，未發現有其他受駭情事。

月報建議，機關規範私人資訊設備或外接式儲存設備使用原則，如設置管制區限定使用範圍，或以防毒軟體掃描無異常後再使用，降低遭外部資訊設備惡意程式感染風險。

月報也提醒，資安責任等級A、B、C級納管機關，依法應導入資通安全弱點通報系統（VANS），其中A、B級機關應於8月23日前完成。

根據資通安全責任等級分級辦法，公務機關及特定非公務機關的資通安全責任等級，由高至低，分為 A級、B 級、C 級、D 級及 E 級；業務涉及國家機密、屬關鍵基礎設施提供者、公立醫學中心等機關列為A級。（編輯：郭無患）1110716