游錫堃率團出訪捷克 盼國會交流建立深厚友誼

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（中央社記者吳睿騏桃園機場17日電）立法院長游錫堃受捷克參議院議長維特齊邀請，今天率團搭機出訪捷克，游錫堃表示，希望藉由訪問與捷克等國家建立更深厚的友誼，並在經貿、文化、科技各方面交換意見。

應維特齊（Milos Vystrcil）的邀請，游錫堃率朝野黨團立委黃世杰、張其祿、孔文吉等3人，以及訪問團成員，搭乘預計在晚間10時起飛的土耳其航空班機出發，計劃在7月18日至21日訪問布拉格，至於已在國外的立委萬美玲則將自行前往會合。

游錫堃在桃園國際機場候機室接受中央社記者訪問表示，這是一趟國會外交，深化民主之旅，此行主要是前往歐洲，希望藉由訪問能與捷克還有其他相關國家建立更深厚的友誼，也藉此機會與拜訪的國家，在經貿、文化、科技各方面都可交換意見，尤其此行前往的國家，他們在民主化的過程也非常艱辛，訪問團也可藉此機會與大家交換心得。

根據捷克參議院公布游錫堃訪問的行程，包括18日上午抵達後將有媒體簡報記者會，隨後游錫堃將赴1993年至2003年間曾任捷克總統的哈維爾（Havel Vaclav）陵墓前致敬獻花。

捷克參議院20日則安排維特齊正式會見游錫堃，這場會見捷克參議院3名副議長、外交委員會主席等均會陪同。會面後，游錫堃將向前捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）獻花追悼，柯佳洛的遺孀也將陪同。

隨後維特齊與游錫堃將在捷克參議院舉行聯合記者會。游錫堃預計21日離開捷克。（編輯：李錫璋）1110717