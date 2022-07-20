謝國樑批選舉才推1280月票 蔡適應指前朝債台高築

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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）針對1280元月票，國民黨基隆市長參選人謝國樑今天劍指民進黨參選人、立委蔡適應4年來都沒爭取，選舉將近才來推動。蔡適應服務處回應，若不是前朝債台高築，不會拖到今天。

基隆通勤族關切台北捷運推出的新台幣1280元定期月票是否納入台鐵和基隆市公車，蔡適應昨天接受媒體聯訪提到，目前仍有分攤款等問題待解決，他會提出有效建議方案。

謝國樑今天透過新聞稿表示，台北市、新北市早在2018年開始實施1280月票，為什麼過去4年雙北都能做，而基隆卻不能做，難道這4年基隆的立法委員睡著了，如果蔡適應真心想推，一定可以想出方法，而非到了選前才醒來。

謝國樑指出，自己6月提出交通政策時，就主張未來也會爭取1280月票方案，將基隆納入雙北交通圈，藉由空污回饋金或是比照雙北以路邊停車費用來分攤預算支應，期盼能藉此解決經費問題。

蔡適應服務處主任林明智表示，蔡適應從2019年就開始對這項議題抱持支持立場。市府過去長期預算不足、負債高築且中央補助也不夠，改善財務才是當時最迫切的事。這幾年在蔡適應與市長林右昌合作下，不僅市府預算成長近3成，中央補助額度增加54%，債務更大減52%，正因為財政漸漸改善，市府才可能有能量推動更多政策，也讓這個議題再度有空間討論。

林明智說，對於部分人士質疑「相當不以為然」，若不是前朝債台高築，很多議題不會拖到今天。蔡適應就任立委期間表現如何，有沒有認真爭取中央資源，相信市民都看在眼裡。

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此外，無黨籍基隆市長參選人黃希賢主張，市府可獨立推動「專屬基隆人」的1280元月票，範圍限定往返雙北的「國道客運」及「台鐵」，此方案可讓「基隆–台北車站」通勤的台鐵族1個月至少省274元、國道客運族省1114元，因涉及中央部會，根據中央分攤70%、地方分攤30%預算，基隆市府1年僅負擔1.7億元。

時代力量基隆市長參選人陳薇仲表示，基隆1/4的工作人口需要跨縣市通勤至雙北，1280月票等補助政策能減輕基隆通勤族每月負擔，但政策需細究執行設計補助、細算成本與效益，不應該是每次地方選舉時政治人物用來畫大餅，卻毫無財務與執行效益，完全可以預期最後只會成無法執行的選舉芭樂票。（編輯：方沛清）1110720