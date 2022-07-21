國造T75K3手槍啟動第二階段量產 114年完成

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（中央社記者游凱翔高雄21日電）由軍備局研製的T75K3手槍為多邊形膛線槍管，不僅耐用也增加精確度。軍備局今天表示，第一階段已製繳陸軍1萬40隻，第二階段將打造1萬5770隻給憲兵、空軍、全動署等單位，預計114年完成。

國防部上午邀請媒體參訪軍備局生產製造中心第205廠，並展出9公厘T75K3手槍、7.62公厘T108狙擊槍，展現國造槍枝硬實力。

針對T75K3性能諸元，初速每秒350公尺、全長202公厘、含空彈匣0.8公斤、容量15發、有效射程50公尺，T75K3是以T75K1為基礎研改，考量人因工程及世界手槍設計趨勢，採輕量化複合材料及戰術滑軌設計，同時研製模組化槍套、滅音器等選配。

軍方解釋，相較T75K1陰陽膛線槍管，T75K3為新式多邊形膛線槍管，因應力小，不僅精確度大增，就連槍管壽命也大幅提升。

軍方表示，第一階段已製繳1萬40隻T75K3給陸軍；第二階段將製造約1萬5770隻給憲兵、空軍、海軍及全民防衛動員署，全案預計114年完成。

其中T108狙擊槍性能諸元，初速每秒792公尺、槍托到槍口全長1190公厘、不含彈匣及瞄準鏡重量6.39公斤、容量10發、有效射程1000公尺、精度1MOA（100公尺射擊3發、彈著點均在10元硬幣大小範圍內）。

T108狙擊槍是以T93K1狙擊槍技術為基礎，強化裝備等人因工程設計；另藉由發展槍身可快速擴充附屬裝備之介面，強化單兵偵蒐、通信、情傳能力，並可依作戰需求快速調整戰鬥配賦，滿足不同戰術運用。

特別的是，總統蔡英文6月赴海軍陸戰隊六六旅時，T108狙擊槍當時首次對外公開，顯示已撥交軍方實際使用。軍方今天表示，T108於108年開始開發，今年已陸續開始部署在陸戰隊及特戰指揮部。（編輯：趙蔚蘭）1110721