民眾陳情遭勸離 北市警局：維安標準一致無處理不當

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民進黨台北市長參選人陳時中（前中）21日到台北市大龍峒保安宮參香祈福，並與黨內立委與市議員同台造勢，眾人高呼「陳時中凍蒜」。中央社記者王騰毅攝 111年7月21日

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（中央社記者劉建邦台北21日電）民進黨台北市長參選人陳時中昨天出席活動，一名民眾陳情遭警方勸離。國民黨台北市議會黨團質疑警方執法過當，台北市警察局今天表示，維安工作標準一致，並無處理不當問題。

國民黨北市議會黨團書記長、市議員秦慧珠及鍾小平、汪志冰下午在議會國民黨團會議室召開記者會，認為陳時中才投入選舉，但相關行程，維安警力數過多，是浪費警力，並質疑警方昨天執法方式過當，只帶離陳情民眾，卻未處理旁邊鼓譟嗆聲的民眾。

出席記者會的北市萬華警分局督察組長高李孟驊說，當天因陳情民眾擠到媒體訪問區且大聲喧嘩，後續引發鼓譟，研判可能會發生衝突，才勸導陳情民眾離開，後續將參考外界建議，作為改善勤務參考。

北市警局保安科長于增祥指出，萬華分局當時評估可能會發生狀況，才請陳情民眾離開，且競選團隊並沒有提出要求，而針對參選人維安規格都一致，若事前有掌握情資，也會先通報主辦單位，並依現場狀況做出妥適處置。

北市警局發布新聞資料表示，日本前首相安倍晉三8日助選時遇刺身亡，內政部警政署隨即通令全國各警察機關，加強參選人維安，並洽詢政黨提名縣市長參選人安全需求，視需要派遣隨護。

北市警局指出，昨天有民眾在陳時中記者會滋擾，引起現場群眾鼓躁，為防止衝突避免危害，萬華分局迅速勸導帶離陳情民眾，維安工作標準一致，並無處理不當問題。

陳時中昨天赴龍山寺參香，現場一名男子突然陳情，事後遭警方架離引發討論，這名男子今天再度現身大龍峒保安宮，向陳時中鞠躬致歉。（編輯：方沛清）1110721